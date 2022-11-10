Корреспондент URA.RU объяснил провал ВСУ в ДНР на «Первом канале»

10 ноября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

По словам корреспондента URA.RU, неудачи ВСУ связаны с их неорганизованностью и моральным состоянием Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не оборудуют свои сооружения, устраивая антисанитарию. Связано это с тем, что украинские силы не организованы и это приводит к их провалу в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал корреспондент URA.RU в интервью «Первому телеканалу». «Я был поражен тем, насколько они [ВСУ] не оборудованы. Если раньше я видел действительно хорошо укрепленные позиции, то сейчас отмечаю, что грязь в их окопах просто непроходима. Тот мусор, который они оставляют там же, где и живут — это шокирует. Думаю, что сейчас они дезорганизованы», — отметил корреспондент агентства. Он уточнил, что данные укрепления позиционируются ВСУ, как временные. И они спокойно складируют там весь мусор, а также тела своих погибших товарищей. «Они [тела] под горами мусора находятся, их хорошо видно в тепловизоры. Достаточно наглядно. Это характеризует их [ВСУ] дух, который их у них есть сейчас», — пояснил он. Также корреспондент уточняет, что, имея значительное преимущество в живой силе, украинские войска не чувствуют себя свободно на российских территориях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не оборудуют свои сооружения, устраивая антисанитарию. Связано это с тем, что украинские силы не организованы и это приводит к их провалу в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал корреспондент URA.RU в интервью «Первому телеканалу». «Я был поражен тем, насколько они [ВСУ] не оборудованы. Если раньше я видел действительно хорошо укрепленные позиции, то сейчас отмечаю, что грязь в их окопах просто непроходима. Тот мусор, который они оставляют там же, где и живут — это шокирует. Думаю, что сейчас они дезорганизованы», — отметил корреспондент агентства. Он уточнил, что данные укрепления позиционируются ВСУ, как временные. И они спокойно складируют там весь мусор, а также тела своих погибших товарищей. «Они [тела] под горами мусора находятся, их хорошо видно в тепловизоры. Достаточно наглядно. Это характеризует их [ВСУ] дух, который их у них есть сейчас», — пояснил он. Также корреспондент уточняет, что, имея значительное преимущество в живой силе, украинские войска не чувствуют себя свободно на российских территориях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.