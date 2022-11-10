Корреспондент URA.RU объяснил провал ВСУ в ДНР на «Первом канале»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, сво, специальная военная операция
По словам корреспондента URA.RU, неудачи ВСУ связаны с их неорганизованностью и моральным состоянием Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не оборудуют свои сооружения, устраивая антисанитарию. Связано это с тем, что украинские силы не организованы и это приводит к их провалу в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал корреспондент URA.RU в интервью «Первому телеканалу».

«Я был поражен тем, насколько они [ВСУ] не оборудованы. Если раньше я видел действительно хорошо укрепленные позиции, то сейчас отмечаю, что грязь в их окопах просто непроходима. Тот мусор, который они оставляют там же, где и живут — это шокирует. Думаю, что сейчас они дезорганизованы», — отметил корреспондент агентства.

Он уточнил, что данные укрепления позиционируются ВСУ, как временные. И они спокойно складируют там весь мусор, а также тела своих погибших товарищей. «Они [тела] под горами мусора находятся, их хорошо видно в тепловизоры. Достаточно наглядно. Это характеризует их [ВСУ] дух, который их у них есть сейчас», — пояснил он. Также корреспондент уточняет, что, имея значительное преимущество в живой силе, украинские войска не чувствуют себя свободно на российских территориях.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не оборудуют свои сооружения, устраивая антисанитарию. Связано это с тем, что украинские силы не организованы и это приводит к их провалу в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал корреспондент URA.RU в интервью «Первому телеканалу». «Я был поражен тем, насколько они [ВСУ] не оборудованы. Если раньше я видел действительно хорошо укрепленные позиции, то сейчас отмечаю, что грязь в их окопах просто непроходима. Тот мусор, который они оставляют там же, где и живут — это шокирует. Думаю, что сейчас они дезорганизованы», — отметил корреспондент агентства. Он уточнил, что данные укрепления позиционируются ВСУ, как временные. И они спокойно складируют там весь мусор, а также тела своих погибших товарищей. «Они [тела] под горами мусора находятся, их хорошо видно в тепловизоры. Достаточно наглядно. Это характеризует их [ВСУ] дух, который их у них есть сейчас», — пояснил он. Также корреспондент уточняет, что, имея значительное преимущество в живой силе, украинские войска не чувствуют себя свободно на российских территориях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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