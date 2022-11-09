В Курганской области вооруженный мужчина пытался убить росгвардейца. Фото

10 ноября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

В Росгвардии рассказали о задержании жителя Щучья, который открыл стрельбу из карабина по автомобилям Фото: Илья Московец © URA.RU Житель города Щучья Курганской области, который утром открыл стрельбу из карабина на улице, пытался убить росгвардейца. При задержании молодой человек выстрелил в сторону прибывшего на место происшествия экипажа Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «По прибытию [на место стрельбы] росгвардейцы увидели вооруженного мужчину в черной одежде. Заметив правоохранителя, тот выстрелил в их сторону и скрылся в кустах. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии блокировал возможные пути отхода стрелявшего. Совместно с подоспевшими сотрудниками полиции росгвардейцы приступили к его преследованию», — говорится в сообщении ведомства. Полицейские и росгвардейцы задержали нападавшего у железной дороги. Ранее URA.RU писало, что стрелял по машинам в Щучье 19-летний местный житель, имевший несколько судимостей. Карабин и боеприпасы к нему он похитил из автомобиля другого горожанина. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ). В Росгвардии рассказали о задержании 19-летнего жителя Щучья, который утром открыл стрельбу из карабина по автомобилям на улице города фото: пресс-служба Управление Росгвардией по Курганской области

Житель города Щучья Курганской области, который утром открыл стрельбу из карабина на улице, пытался убить росгвардейца. При задержании молодой человек выстрелил в сторону прибывшего на место происшествия экипажа Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «По прибытию [на место стрельбы] росгвардейцы увидели вооруженного мужчину в черной одежде. Заметив правоохранителя, тот выстрелил в их сторону и скрылся в кустах. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии блокировал возможные пути отхода стрелявшего. Совместно с подоспевшими сотрудниками полиции росгвардейцы приступили к его преследованию», — говорится в сообщении ведомства. Полицейские и росгвардейцы задержали нападавшего у железной дороги. Ранее URA.RU писало, что стрелял по машинам в Щучье 19-летний местный житель, имевший несколько судимостей. Карабин и боеприпасы к нему он похитил из автомобиля другого горожанина. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ).