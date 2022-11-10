В Офисе Зеленского начали обсуждать условия переговоров с РФ

Киев ищет партнера для переговоров с Россией Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Офис президента Украины будет считать своим партерном ту страну, которая согласится вести переговоры на предварительных условиях Украины. Об этом сообщил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы будем считать партнером того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях», — отметил Подоляк в интервью. Полное интервью опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.

По словам главы Офиса президента, США не оказывают давление на Киев по вопросам, связанным с мирными переговорами. Вопрос о двустороннем контакте между Вашингтоном и Москвой Подоляк решил не комментировать.

«Американцы — наши союзники и поддерживают нас во всем», — отметил он. Также Подоляк заявил, что решение о поддержке Киева исходит от двух партий в США, от республиканцев и демократов.

Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что переговоры с Россией невозможны. По его словам, Украине будет проще договориться с новым руководством страны.