09 ноября 2022

В Кургане ждут нового начальника Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица. Курган, росгвардия
Курганским росгвардейцам в ближайшее время представят нового начальника (архивное фото) Фото:

В Кургане ждут нового руководителя регионального управления Росгвардии Олега Охрименко. До этого он работал в Волгоградской области. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.

«Новым руководителем управления Росгвардии по Курганской области стал Олег Охрименко. Пока он не приехал в Курган. Его ждут в ближайшее время», — уточнил один из инсайдеров. Другой источник добавил, что Охрименко в Волгоградской области возглавлял управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии. В пресс-службе курганской Росгвардии воздержались от комментариев по поводу нового начальника.

Ранее источники URA.RU сообщали, что управление возглавит выходец из вневедомственной охраны Южного федерального округа. Предыдущий руководитель управления Росгвардии по Курганской области Андрей Быстров сейчас является заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии.

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В Кургане ждут нового руководителя регионального управления Росгвардии Олега Охрименко. До этого он работал в Волгоградской области. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. «Новым руководителем управления Росгвардии по Курганской области стал Олег Охрименко. Пока он не приехал в Курган. Его ждут в ближайшее время», — уточнил один из инсайдеров. Другой источник добавил, что Охрименко в Волгоградской области возглавлял управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии. В пресс-службе курганской Росгвардии воздержались от комментариев по поводу нового начальника. Ранее источники URA.RU сообщали, что управление возглавит выходец из вневедомственной охраны Южного федерального округа. Предыдущий руководитель управления Росгвардии по Курганской области Андрей Быстров сейчас является заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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