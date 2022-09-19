Бывший начальник курганской Росгвардии вышел на новое место работы. Скрин

Экс-начальник курганской Росгвардии Андрей Быстров вышел на новое место работы в Санкт-Петербурге

20 сентября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Бывший начальник управления Росгвардии по Курганской области (в центре) приступил к службе на новой должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-начальник управления Рогсвардии по Курганской области Андрей Быстров приступил к выполнению служебных обязанностей на посту заместителя командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии. О его рабочем визите сообщил сайт псковского управления Росгвардии. Быстров прибыл в Псков 16 сентября для участия в торжественном собрании, посвященному юбилею местного ОМОН. «В мероприятии принял участие заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии <…> полковник полиции Андрей Быстров», — сообщает сайт управления. Быстров был назначен заместителем командующего Алексея Воробьева по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. В должности руководителя курганского управления Росгвардии 2 сентября он отработал последний рабочий день. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сменился руководитель местных войск нацгвардии. После перевода Быстрова на новую должность, врио начальника стал Юрий Пономарев. Бывший начальник кургснкой Росгвардии притсупил к новой работе в Северо-Западном округе скрин: ГТРК Псков

Экс-начальник управления Рогсвардии по Курганской области Андрей Быстров приступил к выполнению служебных обязанностей на посту заместителя командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии. О его рабочем визите сообщил сайт псковского управления Росгвардии. Быстров прибыл в Псков 16 сентября для участия в торжественном собрании, посвященному юбилею местного ОМОН. «В мероприятии принял участие заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии <…> полковник полиции Андрей Быстров», — сообщает сайт управления. Быстров был назначен заместителем командующего Алексея Воробьева по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. В должности руководителя курганского управления Росгвардии 2 сентября он отработал последний рабочий день. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сменился руководитель местных войск нацгвардии. После перевода Быстрова на новую должность, врио начальника стал Юрий Пономарев.