В Екатеринбурге на полках магазинов появится 19 тонн зараженных яблок

Специалисты Россельхознадзора советуют тщательно мыть зараженные яблоки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Россельхознадзор обнаружили на одной из баз Екатеринбурга 19 тонн азербайджанских яблок, которые заражены калифорнийской щитовкой. Однако специалисты ведомства разрешили отпускать их в продажу. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

«В партии яблок весом 19 тонн происхождением Азербайджан обнаружен карантинный вредитель — калифорнийская щитовка», — заявили в ведомстве. Партию фруктов обнаружили 8 ноября при досмотре плодоовощной продукции на одной из баз Екатеринбурга.

При этом специалисты Россельхознадзора разрешили продавать яблоки: щитовка не опасна для человека, она угрожает лишь растениям. В ведомстве только дополнительно посоветовали тщательно мыть зараженные фрукты.

Ранее в Екатеринбурге разрешили продать 14 тонн апельсинов, зараженных красной померанцевой щитовкой. Партию апельсинов из Южной Африки.