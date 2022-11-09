09 ноября 2022

В Екатеринбурге на полках магазинов появится 19 тонн зараженных яблок

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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, фрукты, яблоки
Специалисты Россельхознадзора советуют тщательно мыть зараженные яблоки Фото:

Сотрудники Россельхознадзор обнаружили на одной из баз Екатеринбурга 19 тонн азербайджанских яблок, которые заражены калифорнийской щитовкой. Однако специалисты ведомства разрешили отпускать их в продажу. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

«В партии яблок весом 19 тонн происхождением Азербайджан обнаружен карантинный вредитель — калифорнийская щитовка», — заявили в ведомстве. Партию фруктов обнаружили 8 ноября при досмотре плодоовощной продукции на одной из баз Екатеринбурга.

При этом специалисты Россельхознадзора разрешили продавать яблоки: щитовка не опасна для человека, она угрожает лишь растениям. В ведомстве только дополнительно посоветовали тщательно мыть зараженные фрукты.

Ранее в Екатеринбурге разрешили продать 14 тонн апельсинов, зараженных красной померанцевой щитовкой. Партию апельсинов из Южной Африки.

Так выглядят зараженные яблоки, которые можно будет встретить в магазинах Екатеринбурга
Фото:

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Сотрудники Россельхознадзор обнаружили на одной из баз Екатеринбурга 19 тонн азербайджанских яблок, которые заражены калифорнийской щитовкой. Однако специалисты ведомства разрешили отпускать их в продажу. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор. «В партии яблок весом 19 тонн происхождением Азербайджан обнаружен карантинный вредитель — калифорнийская щитовка», — заявили в ведомстве. Партию фруктов обнаружили 8 ноября при досмотре плодоовощной продукции на одной из баз Екатеринбурга. При этом специалисты Россельхознадзора разрешили продавать яблоки: щитовка не опасна для человека, она угрожает лишь растениям. В ведомстве только дополнительно посоветовали тщательно мыть зараженные фрукты. Ранее в Екатеринбурге разрешили продать 14 тонн апельсинов, зараженных красной померанцевой щитовкой. Партию апельсинов из Южной Африки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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