В магазины Екатеринбурга поступят зараженные апельсины из Африки

В Екатеринбурге разрешили продать 14 тонн апельсинов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Она ослабляет растения, но не приносит вреда человеку. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.
«Свердловский Россельхознадзор обнаружил на одной из продовольственных баз Екатеринбурга крупную партию апельсинов из Южной Африки, зараженных вредителем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. Там отметили, что красная померанцевая щитовка может существенно навредить урожаю, вызвав ослабление растений и тем самым снизив качество плодов.
Однако человеку паразит не может принести никакого вреда. Поэтому фрукты разрешили продавать в магазинах Екатеринбурга. Всего из Южной Африки привели около 14 тонн апельсинов.
Ранее в Россельхознадзоре сообщали о поступлении в Свердловскую область десятков тонн слив и апельсинов, зараженных карантинным вредителем. Также были обнаружены растения, пораженные грибком.
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