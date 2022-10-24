24 октября 2022

В магазины Екатеринбурга поступят зараженные апельсины из Африки

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по оптовой продуктовой базе Курган, фрукты, апельсины
Апельсины безопасны для человека Фото:

В Екатеринбурге разрешили продать 14 тонн апельсинов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Она ослабляет растения, но не приносит вреда человеку. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

«Свердловский Россельхознадзор обнаружил на одной из продовольственных баз Екатеринбурга крупную партию апельсинов из Южной Африки, зараженных вредителем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. Там отметили, что красная померанцевая щитовка может существенно навредить урожаю, вызвав ослабление растений и тем самым снизив качество плодов.

Однако человеку паразит не может принести никакого вреда. Поэтому фрукты разрешили продавать в магазинах Екатеринбурга. Всего из Южной Африки привели около 14 тонн апельсинов.

Ранее в Россельхознадзоре сообщали о поступлении в Свердловскую область десятков тонн слив и апельсинов, зараженных карантинным вредителем. Также были обнаружены растения, пораженные грибком.

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В Екатеринбурге разрешили продать 14 тонн апельсинов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Она ослабляет растения, но не приносит вреда человеку. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Россельхознадзора. «Свердловский Россельхознадзор обнаружил на одной из продовольственных баз Екатеринбурга крупную партию апельсинов из Южной Африки, зараженных вредителем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. Там отметили, что красная померанцевая щитовка может существенно навредить урожаю, вызвав ослабление растений и тем самым снизив качество плодов. Однако человеку паразит не может принести никакого вреда. Поэтому фрукты разрешили продавать в магазинах Екатеринбурга. Всего из Южной Африки привели около 14 тонн апельсинов. Ранее в Россельхознадзоре сообщали о поступлении в Свердловскую область десятков тонн слив и апельсинов, зараженных карантинным вредителем. Также были обнаружены растения, пораженные грибком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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