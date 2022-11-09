С полок аптек ХМАО пропало детское жаропонижающее

Родители в ХМАО ищут замену детскому жаропонижающему сиропу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городах ХМАО с полок аптек пропало популярное детское жаропонижающее — сироп «Нурофен» производства британской компании Reckitt Benckiser. Об этом сообщили корреспонденты в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

«Детского „Нурофена“ нет и, как говорят фармацевты, заказать сироп нельзя. Если у кого-то есть на прилавках, то это остатки. На интернет-порталах поиска лекарств товара тоже нет в наличии, но в аптеках предлагают аналоги», — поделились наблюдениями журналисты.

В департаменте здравоохранения Югры подтвердили дефицит препарата, однако сообщили, что его можно заменить аналогом. «Действующим веществом в сиропе „Нурофен“ является ибупрофен. В региональной аптечной сети в достаточном количестве представлен российский препарат-сироп „Ибупрофен“, который является аналогом импортного препарата», — прокомментировала пресс-секретарь депздрава Елена Вторушина.

Ранее URA.RU писало о том, чем заменить ушедшие с рынка препараты. Российские аналоги есть у всех популярных безрецептурных лекарств и витаминов.