Спецслужбы РФ не дали незаконно вывезти 7 икон, найденных в Энергодаре

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Православные иконы из Энергодара. Энергодар
Российские спецслужбы спасли иконы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники российских спецслужб пресекли незаконную попытку вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ. Об этом URA.RU сообщили в силовых структур Запорожской области.

«Спасенные иконы имеют огромную ценность для Запорожского края. Они часть нашей истории. Реликвии остаются на нашей земле. Они займут свое место в музее или храме и продолжат исполнять свое предназначение», — рассказали URA.RU в силовых структурах.

Церковные ценности передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Предметы музейного значения опишут и подготовят все необходимые документы для дальнейшей реставрации.

По мнению местных специалистов, возраст икон — конец XVIII — начало XIX века. Три из них были написаны профессиональными иконописцами. Остальные, скорее всего, написаны местными мастерами.

Православные иконы из Энергодара. Энергодар
По мнению специалистов, иконы были написаны в конце XVIII начале XIX веков
Фото:
Православные иконы из Энергодара. Энергодар
Фото:
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Сотрудники российских спецслужб пресекли незаконную попытку вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ. Об этом URA.RU сообщили в силовых структур Запорожской области. «Спасенные иконы имеют огромную ценность для Запорожского края. Они часть нашей истории. Реликвии остаются на нашей земле. Они займут свое место в музее или храме и продолжат исполнять свое предназначение», — рассказали URA.RU в силовых структурах. Церковные ценности передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Предметы музейного значения опишут и подготовят все необходимые документы для дальнейшей реставрации. По мнению местных специалистов, возраст икон — конец XVIII — начало XIX века. Три из них были написаны профессиональными иконописцами. Остальные, скорее всего, написаны местными мастерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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