Спецслужбы РФ не дали незаконно вывезти 7 икон, найденных в Энергодаре

Российские спецслужбы спасли иконы Фото: Сергей Саблин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники российских спецслужб пресекли незаконную попытку вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ. Об этом URA.RU сообщили в силовых структур Запорожской области.

«Спасенные иконы имеют огромную ценность для Запорожского края. Они часть нашей истории. Реликвии остаются на нашей земле. Они займут свое место в музее или храме и продолжат исполнять свое предназначение», — рассказали URA.RU в силовых структурах.

Церковные ценности передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Предметы музейного значения опишут и подготовят все необходимые документы для дальнейшей реставрации.

По мнению местных специалистов, возраст икон — конец XVIII — начало XIX века. Три из них были написаны профессиональными иконописцами. Остальные, скорее всего, написаны местными мастерами.

По мнению специалистов, иконы были написаны в конце XVIII начале XIX веков Фото: Силовые структуры Запорожской области