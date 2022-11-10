Спецслужбы РФ не дали незаконно вывезти 7 икон, найденных в Энергодаре

Сотрудники российских спецслужб пресекли незаконную попытку вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ. Об этом URA.RU сообщили в силовых структур Запорожской области.
«Спасенные иконы имеют огромную ценность для Запорожского края. Они часть нашей истории. Реликвии остаются на нашей земле. Они займут свое место в музее или храме и продолжат исполнять свое предназначение», — рассказали URA.RU в силовых структурах.
Церковные ценности передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Предметы музейного значения опишут и подготовят все необходимые документы для дальнейшей реставрации.
По мнению местных специалистов, возраст икон — конец XVIII — начало XIX века. Три из них были написаны профессиональными иконописцами. Остальные, скорее всего, написаны местными мастерами.
По мнению специалистов, иконы были написаны в конце XVIII начале XIX веков
Фото: Силовые структуры Запорожской области
Фото: Силовые структуры Запорожской области
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Сотрудники российских спецслужб пресекли незаконную попытку вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ. Об этом URA.RU сообщили в силовых структур Запорожской области. «Спасенные иконы имеют огромную ценность для Запорожского края. Они часть нашей истории. Реликвии остаются на нашей земле. Они займут свое место в музее или храме и продолжат исполнять свое предназначение», — рассказали URA.RU в силовых структурах. Церковные ценности передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Предметы музейного значения опишут и подготовят все необходимые документы для дальнейшей реставрации. По мнению местных специалистов, возраст икон — конец XVIII — начало XIX века. Три из них были написаны профессиональными иконописцами. Остальные, скорее всего, написаны местными мастерами.