Минобороны: ВСУ пытались атаковать армию РФ по трем направлениям сразу

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
По информации МО РФ, в результате попытки атаки на купянском направлении ВСУ потеряли более 90 человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России сообщило о попытках атаки Вооруженных сил Украины на трех направлениях присоединенных территорий. Такой информацией ведомство поделилось в ходе брифинга.

«Украинские войска, усиленные иностранными наемниками, пытались атаковать на купянском направлении. Были остановлены, потеряли более 90 человек», — сообщило ведомство. Минобороны также доложило о попытках атаки украинских военных на Южно-Донецком направлении, и в направлении двух сел ЛНР. По информации ведомства, в общей сложности, в результате этих попыток атаки ВСУ потеряли около 125 военных убитыми и ранеными.

Ранее ведомство сообщало, что ВС РФ отбили наступление семи рот и одного батальона ВСУ в ЛНР. Ответным огнем подразделения украинских военных «были остановлены и отброшены».

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Минобороны России сообщило о попытках атаки Вооруженных сил Украины на трех направлениях присоединенных территорий. Такой информацией ведомство поделилось в ходе брифинга. «Украинские войска, усиленные иностранными наемниками, пытались атаковать на купянском направлении. Были остановлены, потеряли более 90 человек», — сообщило ведомство. Минобороны также доложило о попытках атаки украинских военных на Южно-Донецком направлении, и в направлении двух сел ЛНР. По информации ведомства, в общей сложности, в результате этих попыток атаки ВСУ потеряли около 125 военных убитыми и ранеными. Ранее ведомство сообщало, что ВС РФ отбили наступление семи рот и одного батальона ВСУ в ЛНР. Ответным огнем подразделения украинских военных «были остановлены и отброшены».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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