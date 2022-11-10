Минобороны: ВСУ пытались атаковать армию РФ по трем направлениям сразу

10 ноября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

По информации МО РФ, в результате попытки атаки на купянском направлении ВСУ потеряли более 90 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России сообщило о попытках атаки Вооруженных сил Украины на трех направлениях присоединенных территорий. Такой информацией ведомство поделилось в ходе брифинга. «Украинские войска, усиленные иностранными наемниками, пытались атаковать на купянском направлении. Были остановлены, потеряли более 90 человек», — сообщило ведомство. Минобороны также доложило о попытках атаки украинских военных на Южно-Донецком направлении, и в направлении двух сел ЛНР. По информации ведомства, в общей сложности, в результате этих попыток атаки ВСУ потеряли около 125 военных убитыми и ранеными. Ранее ведомство сообщало, что ВС РФ отбили наступление семи рот и одного батальона ВСУ в ЛНР. Ответным огнем подразделения украинских военных «были остановлены и отброшены».

Минобороны России сообщило о попытках атаки Вооруженных сил Украины на трех направлениях присоединенных территорий. Такой информацией ведомство поделилось в ходе брифинга. «Украинские войска, усиленные иностранными наемниками, пытались атаковать на купянском направлении. Были остановлены, потеряли более 90 человек», — сообщило ведомство. Минобороны также доложило о попытках атаки украинских военных на Южно-Донецком направлении, и в направлении двух сел ЛНР. По информации ведомства, в общей сложности, в результате этих попыток атаки ВСУ потеряли около 125 военных убитыми и ранеными. Ранее ведомство сообщало, что ВС РФ отбили наступление семи рот и одного батальона ВСУ в ЛНР. Ответным огнем подразделения украинских военных «были остановлены и отброшены».