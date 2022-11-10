Минобороны отчиталось о выполнении плана Суровикина по Херсону

10 ноября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Войска РФ переходят на левый берег Днепра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска успешно выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр. В строгом соответствии с утвержденным планом», — сообщили в ведомстве. Днем ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин доложил о перегруппировки военных РФ. По его заявлению, войска занимают оборону на левом берегу Днепра. Отвод войск санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. В Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, власти региона вынуждены были переместить мирных жителей в более безопасные точки России.

Российские войска успешно выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр. В строгом соответствии с утвержденным планом», — сообщили в ведомстве. Днем ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин доложил о перегруппировки военных РФ. По его заявлению, войска занимают оборону на левом берегу Днепра. Отвод войск санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. В Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, власти региона вынуждены были переместить мирных жителей в более безопасные точки России.