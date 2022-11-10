Путин дал указание правительству РФ по детским выплатам

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству сопроводить внедрение выплат ежемесячного пособия семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщается на сайте президента РФ.
«Обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — говорится в поручении президента правительству РФ, опубликованном на сайте президента России. Правильность назначения, начисления и своевременности выплаты также будет контролироваться российским правительством. Отчитаться о выполнении поручения Путина правительство должно до 30 декабря 2022.
Данное пособие объединит семь действующих выплат и будет выплачиваться из бюджета по единым стандартам и критериям. На выплаты детям в России ежегодно будут выделять почти 1,7 триллиона рублей, сообщает телеканал 360. Путин также продлил программы материнского капитала до конца 2026 года, сообщает RT. Размер выплаты, при этом, планируется увеличить.
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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству сопроводить внедрение выплат ежемесячного пособия семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщается на сайте президента РФ. «Обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — говорится в поручении президента правительству РФ, опубликованном на сайте президента России. Правильность назначения, начисления и своевременности выплаты также будет контролироваться российским правительством. Отчитаться о выполнении поручения Путина правительство должно до 30 декабря 2022. Данное пособие объединит семь действующих выплат и будет выплачиваться из бюджета по единым стандартам и критериям. На выплаты детям в России ежегодно будут выделять почти 1,7 триллиона рублей, сообщает телеканал 360. Путин также продлил программы материнского капитала до конца 2026 года, сообщает RT. Размер выплаты, при этом, планируется увеличить.