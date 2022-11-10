Путин дал указание правительству РФ по детским выплатам

Путин поручил правительству оказывать поддержку семьям с детьми

10 ноября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Правительство обеспечит семьям ежемесячное пособие с 1 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Путинские выплаты на детей Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству сопроводить внедрение выплат ежемесячного пособия семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщается на сайте президента РФ. «Обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — говорится в поручении президента правительству РФ, опубликованном на сайте президента России. Правильность назначения, начисления и своевременности выплаты также будет контролироваться российским правительством. Отчитаться о выполнении поручения Путина правительство должно до 30 декабря 2022. Данное пособие объединит семь действующих выплат и будет выплачиваться из бюджета по единым стандартам и критериям. На выплаты детям в России ежегодно будут выделять почти 1,7 триллиона рублей, сообщает телеканал 360. Путин также продлил программы материнского капитала до конца 2026 года, сообщает RT. Размер выплаты, при этом, планируется увеличить.

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству сопроводить внедрение выплат ежемесячного пособия семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщается на сайте президента РФ. «Обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — говорится в поручении президента правительству РФ, опубликованном на сайте президента России. Правильность назначения, начисления и своевременности выплаты также будет контролироваться российским правительством. Отчитаться о выполнении поручения Путина правительство должно до 30 декабря 2022. Данное пособие объединит семь действующих выплат и будет выплачиваться из бюджета по единым стандартам и критериям. На выплаты детям в России ежегодно будут выделять почти 1,7 триллиона рублей, сообщает телеканал 360. Путин также продлил программы материнского капитала до конца 2026 года, сообщает RT. Размер выплаты, при этом, планируется увеличить.