Челябинский губернатор встретился с делегацией Беларуси

По словам Алексея Текслера, сейчас важно создать единое информационное пространство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 ноября встретился с делегацией из Беларуси. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, на встрече обсуждали работу Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и связи Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Челябинск.

«В нынешней геополитической ситуации очень важно усиливать работу по укреплению Союзного государства по всем направлениям, в том числе информационном. В текущих реалиях ведения агрессивной информационной политики недружественными государствами как никогда важно создавать единое информационное пространство. Тем более у нас есть положительная повестка», — передает слова Текслера пресс-служба администрации области.

Глава региона также отметил возросший уровень связей между Республикой и областью. По его словам, Беларусь всегда была одним из основных торговых партнеров региона. За восемь месяцев 2022 года товарооборот между Челябинской областью и Беларусей вырос почти на 15%. Текслер предложил ряд решений для его усиления.

Глава Комиссии Геннадий Давыдько поблагодарил главу региона за теплый прием. По его словам, они увидели насыщенную жизнь региона.

Ранее стало известно, что челябинская делегация в настоящая время планирует ответное посещение Беларуси. Личный разговор главы региона с президентом Лукашенко не исключен.