Свердловская прокуратура пояснила причину отмены концерта группы Anacondaz в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция сорвала концерт группы Anacondaz из-за их позиции по спецоперации и Навальному*

10 ноября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Музыкантам запретили выступать из-за их политических взглядов Фото: telegram-канал «Свет» Прокуратура Свердловской области заявила суду, что полиция сорвала концерт группы Anacondaz в июле 2022 года из-за того, что музыканты поддерживали политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и были противниками начала спецоперации на Украине. Соответствующий документ опубликовал в своем telegram-канале правозащитник Павел Чиков из международной правозащитной организации «Агора» (ликвидирована по инициативе Минюста РФ в 2016 году). «Зампрокурора области заявил, что музыканты ранее поддерживали Алексея Навального, выступали с критикой органов власти и осуждали проведения специальной военной операции на территории Украины», — сообщает Чиков. Следующее заседание по поводу того, была ли отмена концерта группы законной, состоится 15 ноября. Интересы музыкантов будет представлять екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков. URA.RU обратилось за комментарием по поводу опубликованного документа в прокуратуру Свердловской области. На момент публикации новости ответа получено не было. Ранее группа Anacondaz и международная правозащитная организация «Агора» подали в суд на власти Екатеринбурга и Перми из-за того, что те сорвали концерты в июле 2022 года. В Екатеринбурге концерт отменили по требованию МВД, хотя организаторы попытались спрятать выступление от силовиков. Концерт изначально планировали провести в TeleClub, но затем перенесли его в Cuba beach на ВИЗе. Там музыкантов и слушателей встретила полиция, которая запретила выступление. Фото: telegram-канал адвоката Павла Чикова

Прокуратура Свердловской области заявила суду, что полиция сорвала концерт группы Anacondaz в июле 2022 года из-за того, что музыканты поддерживали политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и были противниками начала спецоперации на Украине. Соответствующий документ опубликовал в своем telegram-канале правозащитник Павел Чиков из международной правозащитной организации «Агора» (ликвидирована по инициативе Минюста РФ в 2016 году). «Зампрокурора области заявил, что музыканты ранее поддерживали Алексея Навального, выступали с критикой органов власти и осуждали проведения специальной военной операции на территории Украины», — сообщает Чиков. Следующее заседание по поводу того, была ли отмена концерта группы законной, состоится 15 ноября. Интересы музыкантов будет представлять екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков. URA.RU обратилось за комментарием по поводу опубликованного документа в прокуратуру Свердловской области. На момент публикации новости ответа получено не было. Ранее группа Anacondaz и международная правозащитная организация «Агора» подали в суд на власти Екатеринбурга и Перми из-за того, что те сорвали концерты в июле 2022 года. В Екатеринбурге концерт отменили по требованию МВД, хотя организаторы попытались спрятать выступление от силовиков. Концерт изначально планировали провести в TeleClub, но затем перенесли его в Cuba beach на ВИЗе. Там музыкантов и слушателей встретила полиция, которая запретила выступление.