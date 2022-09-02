Группа Anacondaz начала судиться с властями Екатеринбурга и Перми из-за отмены концертов

02 сентября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Представлять интересы группы будет адвокат Алексей Бушмаков, который ранее защищал охранника, испортившего картину в Ельцин Центре Фото: telegram-канал «Свет» Участники группы Anacondaz и международная правозащитная организация «Агора» подали в суд на власти Екатеринбурга и Перми из-за того, что те сорвали два июльских концерта. Однако пока детали судебного процесса не раскрываются. Информацию об этом подтвердили представители группы. «Иски в обоих городах поданы, ждем принятия», — заявила команда Anacondaz. Глава «Агоры» Павел Чиков заявил, что пока не готов делиться предварительными результатам и пообещал сообщить новости чуть позже. Кроме этого, стало известно, что представлять интересы группы в Екатеринбурге будет адвокат Алексей Бушмаков, который ранее защищал охранника Александра Васильева, испортившего картину в Ельцин Центре. Адвокат подтвердил URA.RU свое участие в данном конфликте, но заявил, что пока новостей по делу нет. В качеств ответчиков в Екатеринбурге будут выступать департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, УМВД России по Екатеринбургу и врио заместителя начальника полиции УМВД России по Екатеринбургу Александр Кашигин. В Перми иск подан от лица «Инвизибл Промо» к министерству внутренних дел РФ, управлению министерства внутренних дел РФ по городу Перми и управлению федерального казначейства по Пермскому краю. Ранее Anacondaz заявили, что готовят судебные иски к властям Перми и Екатеринбурга из-за отмененных концертов. В Перми полицейские прервали концерт группы в начале исполнения песен и разогнали всех участников мероприятия. В Екатеринбурге концерт отменили по требованию МВД, хотя организаторы попытались спрятать выступление от правоохранительных органов. Концерт изначально планировали провести в Tele-club, но после перенесли его на секретную площадку в Cuba beach на ВИЗе, куда и приехала полиция. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники группы Anacondaz и международная правозащитная организация «Агора» подали в суд на власти Екатеринбурга и Перми из-за того, что те сорвали два июльских концерта. Однако пока детали судебного процесса не раскрываются. Информацию об этом подтвердили представители группы. «Иски в обоих городах поданы, ждем принятия», — заявила команда Anacondaz. Глава «Агоры» Павел Чиков заявил, что пока не готов делиться предварительными результатам и пообещал сообщить новости чуть позже. Кроме этого, стало известно, что представлять интересы группы в Екатеринбурге будет адвокат Алексей Бушмаков, который ранее защищал охранника Александра Васильева, испортившего картину в Ельцин Центре. Адвокат подтвердил URA.RU свое участие в данном конфликте, но заявил, что пока новостей по делу нет. В качеств ответчиков в Екатеринбурге будут выступать департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, УМВД России по Екатеринбургу и врио заместителя начальника полиции УМВД России по Екатеринбургу Александр Кашигин. В Перми иск подан от лица «Инвизибл Промо» к министерству внутренних дел РФ, управлению министерства внутренних дел РФ по городу Перми и управлению федерального казначейства по Пермскому краю. Ранее Anacondaz заявили, что готовят судебные иски к властям Перми и Екатеринбурга из-за отмененных концертов. В Перми полицейские прервали концерт группы в начале исполнения песен и разогнали всех участников мероприятия. В Екатеринбурге концерт отменили по требованию МВД, хотя организаторы попытались спрятать выступление от правоохранительных органов. Концерт изначально планировали провести в Tele-club, но после перенесли его на секретную площадку в Cuba beach на ВИЗе, куда и приехала полиция.