В Тюменской области ищут поставщика специй для зеков

Для одной из тюменских тюрем ищут поставщика специй. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.
«Приобретение приправ и соусов для исправительной колонии номер 6. Начальная максимальная цена контракта: 14 тысяч 33 рубля», — говорится в закупке.
В список необходимых специй входят: один килограмм карри, пряностей для курицы и молотого черного перца, 14 килограмм аджики, 32 килограмма майонеза и два килограмма пищевой соды.
Поставка товаров должна быть выполнена до 15 декабря текущего года. При этом погрузка и доставка не оплачивается заказчиком, за все это платит сам поставщик.
Ранее URA.RU писало о том, сколько тюменские власти в день тратят на питание заключенных в СИЗО. Агентство составляло подробную инфографику с категориями граждан и суммами.
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