В Тюменской области ищут поставщика специй для зеков

10 ноября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Власти готовы выделить на специи около 14 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Для одной из тюменских тюрем ищут поставщика специй. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок. «Приобретение приправ и соусов для исправительной колонии номер 6. Начальная максимальная цена контракта: 14 тысяч 33 рубля», — говорится в закупке. В список необходимых специй входят: один килограмм карри, пряностей для курицы и молотого черного перца, 14 килограмм аджики, 32 килограмма майонеза и два килограмма пищевой соды. Поставка товаров должна быть выполнена до 15 декабря текущего года. При этом погрузка и доставка не оплачивается заказчиком, за все это платит сам поставщик. Ранее URA.RU писало о том, сколько тюменские власти в день тратят на питание заключенных в СИЗО. Агентство составляло подробную инфографику с категориями граждан и суммами.

Для одной из тюменских тюрем ищут поставщика специй. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок. «Приобретение приправ и соусов для исправительной колонии номер 6. Начальная максимальная цена контракта: 14 тысяч 33 рубля», — говорится в закупке. В список необходимых специй входят: один килограмм карри, пряностей для курицы и молотого черного перца, 14 килограмм аджики, 32 килограмма майонеза и два килограмма пищевой соды. Поставка товаров должна быть выполнена до 15 декабря текущего года. При этом погрузка и доставка не оплачивается заказчиком, за все это платит сам поставщик. Ранее URA.RU писало о том, сколько тюменские власти в день тратят на питание заключенных в СИЗО. Агентство составляло подробную инфографику с категориями граждан и суммами.