09 ноября 2022

В Тюменской области ищут поставщика специй для зеков

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, тюрьма, исправительная колония, ИК, тюремная столовая, прием пищи, место заключения, еда, зэки, обед, кусок хлеба
Власти готовы выделить на специи около 14 тысяч рублей Фото:

Для одной из тюменских тюрем ищут поставщика специй. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

«Приобретение приправ и соусов для исправительной колонии номер 6. Начальная максимальная цена контракта: 14 тысяч 33 рубля», — говорится в закупке.

В список необходимых специй входят: один килограмм карри, пряностей для курицы и молотого черного перца, 14 килограмм аджики, 32 килограмма майонеза и два килограмма пищевой соды.

Поставка товаров должна быть выполнена до 15 декабря текущего года. При этом погрузка и доставка не оплачивается заказчиком, за все это платит сам поставщик.

Ранее URA.RU писало о том, сколько тюменские власти в день тратят на питание заключенных в СИЗО. Агентство составляло подробную инфографику с категориями граждан и суммами.

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Для одной из тюменских тюрем ищут поставщика специй. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок. «Приобретение приправ и соусов для исправительной колонии номер 6. Начальная максимальная цена контракта: 14 тысяч 33 рубля», — говорится в закупке. В список необходимых специй входят: один килограмм карри, пряностей для курицы и молотого черного перца, 14 килограмм аджики, 32 килограмма майонеза и два килограмма пищевой соды. Поставка товаров должна быть выполнена до 15 декабря текущего года. При этом погрузка и доставка не оплачивается заказчиком, за все это платит сам поставщик. Ранее URA.RU писало о том, сколько тюменские власти в день тратят на питание заключенных в СИЗО. Агентство составляло подробную инфографику с категориями граждан и суммами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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