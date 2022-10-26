26 октября 2022

Тюменская полиция рассказала, сколько потратит на питание беременных в СИЗО. Инфографика

Тюменская полиция в 2023 году потратит на питание граждан, находящихся в СИЗО, более семи миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, тюрьма, исправительная колония, ИК, тюремная столовая, прием пищи, место заключения, еда, зэки, обед, кусок хлеба
Тюменская полиция готова потрать на питание граждан, находящихся в СИЗО в 2023 более семи миллионов рублей. Фото:

В УМВД РФ по Тюменской области рассказали, сколько денег планируют выделить в 2023 году на дневное трехразовое питание для беременных и кормящих женщин, находящихся в изоляторе временного пребывания. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Стоимость трехразового питания для беременных женщин и кормящих матерей, находящихся в изоляторе временного пребывания составляет 913 рублей в день», — указано в документе. Также в документе перечислена стоимость питания для других категорий граждан, попавших в СИЗО в 2023 году.

Так, на дневное трехразовое питание мужчин выделено 650 рублей, а для женщин почти 657 рублей. Больше всего УМВД РФ по Тюменской области в день на питание готовы потратить для несовершеннолетних — почти 1097 рублей. Питание три раза в день для лиц, являющихся инвалидами первой и второй группы готовы потратить почти 767 рублей. Для граждан, для кого принятие горячей пищи невозможно, питание в день обойдется в 490 рублей.

На завтрак подозреваемым и обвиняемым, находящимся в изоляторе временного питания полагается второе блюдо, сахар, хлеб и напиток. На обед: первое блюдо, второе и также хлеб с напитком. Полдник предусмотрен только для несовершеннолетних и беременных женщин. Он состоит из кондитерского изделия, сока и фрукта. На ужин полагается второе блюдо (овощное блюдо, рыба), хлеб и напиток. Общая сумма выделенная из федерального бюджета на 2023 год для обеспечения граждан, находящихся в СИЗО составляет 7 миллионов 360 тысяч рублей.

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В УМВД РФ по Тюменской области рассказали, сколько денег планируют выделить в 2023 году на дневное трехразовое питание для беременных и кормящих женщин, находящихся в изоляторе временного пребывания. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Стоимость трехразового питания для беременных женщин и кормящих матерей, находящихся в изоляторе временного пребывания составляет 913 рублей в день», — указано в документе. Также в документе перечислена стоимость питания для других категорий граждан, попавших в СИЗО в 2023 году. Так, на дневное трехразовое питание мужчин выделено 650 рублей, а для женщин почти 657 рублей. Больше всего УМВД РФ по Тюменской области в день на питание готовы потратить для несовершеннолетних — почти 1097 рублей. Питание три раза в день для лиц, являющихся инвалидами первой и второй группы готовы потратить почти 767 рублей. Для граждан, для кого принятие горячей пищи невозможно, питание в день обойдется в 490 рублей. На завтрак подозреваемым и обвиняемым, находящимся в изоляторе временного питания полагается второе блюдо, сахар, хлеб и напиток. На обед: первое блюдо, второе и также хлеб с напитком. Полдник предусмотрен только для несовершеннолетних и беременных женщин. Он состоит из кондитерского изделия, сока и фрукта. На ужин полагается второе блюдо (овощное блюдо, рыба), хлеб и напиток. Общая сумма выделенная из федерального бюджета на 2023 год для обеспечения граждан, находящихся в СИЗО составляет 7 миллионов 360 тысяч рублей.
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