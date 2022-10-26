Тюменская полиция рассказала, сколько потратит на питание беременных в СИЗО. Инфографика

Тюменская полиция в 2023 году потратит на питание граждан, находящихся в СИЗО, более семи миллионов рублей

27 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменская полиция готова потрать на питание граждан, находящихся в СИЗО в 2023 более семи миллионов рублей. Фото: Анна Майорова © URA.RU В УМВД РФ по Тюменской области рассказали, сколько денег планируют выделить в 2023 году на дневное трехразовое питание для беременных и кормящих женщин, находящихся в изоляторе временного пребывания. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Стоимость трехразового питания для беременных женщин и кормящих матерей, находящихся в изоляторе временного пребывания составляет 913 рублей в день», — указано в документе. Также в документе перечислена стоимость питания для других категорий граждан, попавших в СИЗО в 2023 году. Так, на дневное трехразовое питание мужчин выделено 650 рублей, а для женщин почти 657 рублей. Больше всего УМВД РФ по Тюменской области в день на питание готовы потратить для несовершеннолетних — почти 1097 рублей. Питание три раза в день для лиц, являющихся инвалидами первой и второй группы готовы потратить почти 767 рублей. Для граждан, для кого принятие горячей пищи невозможно, питание в день обойдется в 490 рублей. На завтрак подозреваемым и обвиняемым, находящимся в изоляторе временного питания полагается второе блюдо, сахар, хлеб и напиток. На обед: первое блюдо, второе и также хлеб с напитком. Полдник предусмотрен только для несовершеннолетних и беременных женщин. Он состоит из кондитерского изделия, сока и фрукта. На ужин полагается второе блюдо (овощное блюдо, рыба), хлеб и напиток. Общая сумма выделенная из федерального бюджета на 2023 год для обеспечения граждан, находящихся в СИЗО составляет 7 миллионов 360 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В УМВД РФ по Тюменской области рассказали, сколько денег планируют выделить в 2023 году на дневное трехразовое питание для беременных и кормящих женщин, находящихся в изоляторе временного пребывания. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Стоимость трехразового питания для беременных женщин и кормящих матерей, находящихся в изоляторе временного пребывания составляет 913 рублей в день», — указано в документе. Также в документе перечислена стоимость питания для других категорий граждан, попавших в СИЗО в 2023 году. Так, на дневное трехразовое питание мужчин выделено 650 рублей, а для женщин почти 657 рублей. Больше всего УМВД РФ по Тюменской области в день на питание готовы потратить для несовершеннолетних — почти 1097 рублей. Питание три раза в день для лиц, являющихся инвалидами первой и второй группы готовы потратить почти 767 рублей. Для граждан, для кого принятие горячей пищи невозможно, питание в день обойдется в 490 рублей. На завтрак подозреваемым и обвиняемым, находящимся в изоляторе временного питания полагается второе блюдо, сахар, хлеб и напиток. На обед: первое блюдо, второе и также хлеб с напитком. Полдник предусмотрен только для несовершеннолетних и беременных женщин. Он состоит из кондитерского изделия, сока и фрукта. На ужин полагается второе блюдо (овощное блюдо, рыба), хлеб и напиток. Общая сумма выделенная из федерального бюджета на 2023 год для обеспечения граждан, находящихся в СИЗО составляет 7 миллионов 360 тысяч рублей.