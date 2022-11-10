Представители «Женской гвардии Урала» рассказали, как мотивировали военнослужащих на СВО

10 ноября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

«Женская гвардия Урала» вдохновила защитников родины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основатели «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина мотивировали российских солдат на подвиги во время СВО. Об этом общественницы сообщили в беседе с URA.RU. «В Донецке, вниманием со стороны солдат обделены не были. Для военнослужащих присутствие рядом девушки, как „сказка“. По словам одного из защитников, из числа сопровождавших нас, в перерыве между его службой на передовой, пообщаться и выпить кофе с девушками очень ценно, еще больше мотивирует на подвиги», — поделились общественницы. Девушки добавили, что в последний день поездки мужчина добрался через обстрелы, получил осколок в шину, но смог проводить Ольгу и Елену. «Очень приятно почувствовать внимание от мужчин, которые защищают нас», — подытожили основательницы гвардии. Ранее URA.RU сообщало, что в Донецке откроют отделение «Женской гвардии Урала». Движение активно развивает благотворительное направление.

Основатели «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина мотивировали российских солдат на подвиги во время СВО. Об этом общественницы сообщили в беседе с URA.RU. «В Донецке, вниманием со стороны солдат обделены не были. Для военнослужащих присутствие рядом девушки, как „сказка“. По словам одного из защитников, из числа сопровождавших нас, в перерыве между его службой на передовой, пообщаться и выпить кофе с девушками очень ценно, еще больше мотивирует на подвиги», — поделились общественницы. Девушки добавили, что в последний день поездки мужчина добрался через обстрелы, получил осколок в шину, но смог проводить Ольгу и Елену. «Очень приятно почувствовать внимание от мужчин, которые защищают нас», — подытожили основательницы гвардии. Ранее URA.RU сообщало, что в Донецке откроют отделение «Женской гвардии Урала». Движение активно развивает благотворительное направление.