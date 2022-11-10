Представители «Женской гвардии Урала» рассказали, как мотивировали военнослужащих на СВО

Основатели «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина мотивировали российских солдат на подвиги во время СВО. Об этом общественницы сообщили в беседе с URA.RU.
«В Донецке, вниманием со стороны солдат обделены не были. Для военнослужащих присутствие рядом девушки, как „сказка“. По словам одного из защитников, из числа сопровождавших нас, в перерыве между его службой на передовой, пообщаться и выпить кофе с девушками очень ценно, еще больше мотивирует на подвиги», — поделились общественницы.
Девушки добавили, что в последний день поездки мужчина добрался через обстрелы, получил осколок в шину, но смог проводить Ольгу и Елену. «Очень приятно почувствовать внимание от мужчин, которые защищают нас», — подытожили основательницы гвардии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Донецке откроют отделение «Женской гвардии Урала». Движение активно развивает благотворительное направление.
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