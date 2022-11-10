Мобилизованный из Кургана боится остаться без выплат из-за проблем с картой ВТБ

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Мобилизованный пожаловался депутату, что не может активировать карту ВТБ Фото:
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Мобилизованный из Кургана не может активировать банковскую карту ВТБ, куда будут перечислять выплаты за период службы. Курганец звонил в колл-центр банка, но помочь ему не смогли, и теперь он боится остаться без выплат, рассказал URA.RU депутат гордумы Яков Сидоров, к которому мобилизованный обратился за помощью.

«Мобилизованному курганцу вручили карту ВТБ, а карта не активируется. Он звонил на горячую линию в банк, сообщил о проблеме, ему ответили, что карта вообще не указана в базе данных, специалист ее не видит. Военкомат перенаправляет обращение на ВТБ и так по кругу. Он обратился ко мне: выйти [из гарнизона в Елани] он не может, карта не активируется, а скоро будут начислять какие-то деньги. Он боится, что вообще останется без выплат», — рассказал Яков Сидоров.

Депутат отметил, что о проблеме мобилизованного курганца известили военкомат и уполномоченного по правам человека в Курганской области. Получить комментарий представителей военкомата URA.RU оперативно не удалось.

«Согласно законодательству, мы не раскрываем клиентскую информацию. Банк провел проверку по вашему запросу и сообщил о ее результатах клиенту, предоставив ему всю необходимую информацию», — ответили URA.RU в пресс-службе ВТБ.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованным Курганской области начали поступать федеральные выплаты. Курганцы рассказали, что им на карты 9 ноября перечислили 179 тысяч рублей федеральных выплат, а 10 ноября — 50 тысяч рублей от региона.

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Мобилизованный из Кургана не может активировать банковскую карту ВТБ, куда будут перечислять выплаты за период службы. Курганец звонил в колл-центр банка, но помочь ему не смогли, и теперь он боится остаться без выплат, рассказал URA.RU депутат гордумы Яков Сидоров, к которому мобилизованный обратился за помощью. «Мобилизованному курганцу вручили карту ВТБ, а карта не активируется. Он звонил на горячую линию в банк, сообщил о проблеме, ему ответили, что карта вообще не указана в базе данных, специалист ее не видит. Военкомат перенаправляет обращение на ВТБ и так по кругу. Он обратился ко мне: выйти [из гарнизона в Елани] он не может, карта не активируется, а скоро будут начислять какие-то деньги. Он боится, что вообще останется без выплат», — рассказал Яков Сидоров. Депутат отметил, что о проблеме мобилизованного курганца известили военкомат и уполномоченного по правам человека в Курганской области. Получить комментарий представителей военкомата URA.RU оперативно не удалось. «Согласно законодательству, мы не раскрываем клиентскую информацию. Банк провел проверку по вашему запросу и сообщил о ее результатах клиенту, предоставив ему всю необходимую информацию», — ответили URA.RU в пресс-службе ВТБ. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным Курганской области начали поступать федеральные выплаты. Курганцы рассказали, что им на карты 9 ноября перечислили 179 тысяч рублей федеральных выплат, а 10 ноября — 50 тысяч рублей от региона.
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