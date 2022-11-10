Курганские мобилизованные начали получать федеральные выплаты

Курганским мобилизованным начали поступать федеральные и региональные выплаты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Мобилизованным Курганской области начали приходить федеральные выплаты. Об этом URA.RU рассказали курганские военнослужащие, которые находятся в воинской части в Елани (Свердловская область).

«Пришли 9 ноября 179 тысяч рублей. Это федеральные деньги. Сегодня получил зарплату и еще региональную выплату в 50 тысяч рублей», — рассказал агентству один из мобилизованных. Еще один военнослужащий также добавил, что выплата, которую анонсировали областные власти, поступила на банковскую карту 10 ноября. «Первыми эти деньги пришли горожанам. Из районов — чуть попозже. Видимо, документы чуть дольше обрабатывали», — уточнил он.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованные из Курганской области получат выплаты с 10 по 20 ноября. Заместитель губернатора региона Оксана Куташи сообщала, что до конца текущей недели все мобилизованные жители Курганской области должны получить единовременную выплату в 50 тысяч рублей.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации в стране.