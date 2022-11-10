Депутат Стенякина объяснила, за что семью могут лишить маткапитала и оштрафовать на 120 тысяч

Депутат Стенякина: держатели маткапитала рискуют получить штраф в 120 тысяч рублей

10 ноября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Материнский капитал могут зачислить на счет ребенка, сказала Екатерина Стенякина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лишиться материнского капитала и даже получить штраф в 120 тысяч рублей могут родители, которые пытались использовать сертификат в незаконных целях. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Вокруг маткапитала бытуют разные мифы. Например, что его легко обналичить и использовать по своему усмотрению. Дескать, все равно никто не проверяет. Это неправда. Прокуратура выборочно, но регулярно проводит проверки целевого использования материнского капитала. Если обнаружится, что деньги были обналичены и использованы на другие цели, виновным грозит наказание по статье 159.2 УК РФ „Мошенничество при получении выплат“. В лучшем случае это будет штраф в размере до 120 тысяч рублей», — сказала Екатерина Стенякина. Лишить сертификата могут, если родители пытались отнять деньги, положенные ребенку, отметила депутат «Государство вправе изъять материнский капитал, если будут нарушены правила его использования или ущемлены права несовершеннолетних. Но в будущем средства все равно будут зачислены на счет несовершеннолетних», — объяснила собеседница агентства. Средства материнского капитала можно потратить на строго определенные цели, подчеркнула Стенякина. «На улучшение жилищных условий: покупка жилья, ипотека, строительство и реконструкция дома. На получение образования ребенком. Оно включает в себя оплату обучения, содержание в организации, пользование жильем, предоставляемым школой или вузом на период обучения. Можно направить деньги на формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также получение ежемесячной выплаты семьями с детьми до достижения трехлетнего возраста», — добавила депутат. В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 589,5 тысяч рублей. Сумма капитала на второго составит 779 тысяч рублей. Индексация пройдет уже 1 февраля.

Лишиться материнского капитала и даже получить штраф в 120 тысяч рублей могут родители, которые пытались использовать сертификат в незаконных целях. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Вокруг маткапитала бытуют разные мифы. Например, что его легко обналичить и использовать по своему усмотрению. Дескать, все равно никто не проверяет. Это неправда. Прокуратура выборочно, но регулярно проводит проверки целевого использования материнского капитала. Если обнаружится, что деньги были обналичены и использованы на другие цели, виновным грозит наказание по статье 159.2 УК РФ „Мошенничество при получении выплат“. В лучшем случае это будет штраф в размере до 120 тысяч рублей», — сказала Екатерина Стенякина. Лишить сертификата могут, если родители пытались отнять деньги, положенные ребенку, отметила депутат «Государство вправе изъять материнский капитал, если будут нарушены правила его использования или ущемлены права несовершеннолетних. Но в будущем средства все равно будут зачислены на счет несовершеннолетних», — объяснила собеседница агентства. Средства материнского капитала можно потратить на строго определенные цели, подчеркнула Стенякина. «На улучшение жилищных условий: покупка жилья, ипотека, строительство и реконструкция дома. На получение образования ребенком. Оно включает в себя оплату обучения, содержание в организации, пользование жильем, предоставляемым школой или вузом на период обучения. Можно направить деньги на формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также получение ежемесячной выплаты семьями с детьми до достижения трехлетнего возраста», — добавила депутат. В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 589,5 тысяч рублей. Сумма капитала на второго составит 779 тысяч рублей. Индексация пройдет уже 1 февраля.