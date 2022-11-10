Минтруд раскрыл размер маткапитала в 2023 году

Минтруд РФ: маткапитал увеличат в 2023 году на 85,9 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
При рождении первого ребенка новая сумма составит 65 тысяч, при рождении второго — 85,9 тысяч рублей Фото:

В России с 2023 года увеличится сумма материнского капитала почти на 86 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд РФ.

«После индексации размер материнского капитала увеличится. При рождении первого ребенка сумма составит — 589,5 тысяч рублей. Сумма капитала на на второго — 779 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. В первом случае сумма повысилась на 65 тысяч, при втором — на 85,9 тысяч рублей.

Также если семья уже получала материальный капитал на первого ребенка, то при рождении второго она получит 189,5 тысяч рублей. Индексация произойдет с 1 февраля.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков пообещал, что в 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен. Сумма составит до 590 тысяч рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В России с 2023 года увеличится сумма материнского капитала почти на 86 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд РФ. «После индексации размер материнского капитала увеличится. При рождении первого ребенка сумма составит — 589,5 тысяч рублей. Сумма капитала на на второго — 779 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. В первом случае сумма повысилась на 65 тысяч, при втором — на 85,9 тысяч рублей. Также если семья уже получала материальный капитал на первого ребенка, то при рождении второго она получит 189,5 тысяч рублей. Индексация произойдет с 1 февраля. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков пообещал, что в 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен. Сумма составит до 590 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...