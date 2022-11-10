Герой России объяснил план Шойгу и Суровикина в Херсоне

Герой России Клупов: отвод российских войск из Херсона — не отступление, а «мобильная оборона»

10 ноября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

По мнению Клупова, российские войска будут вытягивать на себя противника, занимая дополнительные рубежи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отвод российских войск из Херсона — это не отступление, а «мобильная оборона с целью занятия более выгодных позиций». Такой позицией поделился ветеран военной разведки, Герой России полковник Рустем Клупов. «В данном случае это не отступление, а мобильная оборона с целью занятия более выгодных позиций по барьерному рубежу, которым является река Днепр», — подчеркнул Клупов в разговоре с MK.RU . По словам Героя России, оборона является именно мобильной, а не позиционной, потому что российские войска «вытягивают на себя противника, наносят ему поражение и потом отходят сами, занимая дополнительные рубежи». Он убежден, что подобная стратегия обороны позволит «высвободить часть войск для нанесения ударов на другом направлении». По мнению Клупова, на арьегард (часть войск, прикрывающая основные силы при отступлении — прим. ред.) теперь ложится основная задача. А его действия имеют свою тактику. «Он не целиком уходит. Часть его остается, прикрывая тех, кто отходит. Потом те, которые отошли, занимают рубеж, вытягивают на себя оставшихся, отвлекая противника, чтобы тот не ворвался к ним на позиции, что называется „на плечах“», — поясняет ветеран военной разведки. Он отметил, что арьегард будет поддерживать оборону до тех пор, пока «все [в Херсоне] не выйдут на левый берег». Ранее российские войска начали отводить свои силы из Херсона и с правого берега Днепра по приказанию командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Отвод войск санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает RT. Такое решение было принято с целью защитить гражданское население Херсона, передает «Национальная служба новостей». А также не допустить полную изоляцию российских войск из-за возможного удара ВСУ по Каховской ГЭС.

Отвод российских войск из Херсона — это не отступление, а «мобильная оборона с целью занятия более выгодных позиций». Такой позицией поделился ветеран военной разведки, Герой России полковник Рустем Клупов. «В данном случае это не отступление, а мобильная оборона с целью занятия более выгодных позиций по барьерному рубежу, которым является река Днепр», — подчеркнул Клупов в разговоре с MK.RU. По словам Героя России, оборона является именно мобильной, а не позиционной, потому что российские войска «вытягивают на себя противника, наносят ему поражение и потом отходят сами, занимая дополнительные рубежи». Он убежден, что подобная стратегия обороны позволит «высвободить часть войск для нанесения ударов на другом направлении». По мнению Клупова, на арьегард (часть войск, прикрывающая основные силы при отступлении — прим. ред.) теперь ложится основная задача. А его действия имеют свою тактику. «Он не целиком уходит. Часть его остается, прикрывая тех, кто отходит. Потом те, которые отошли, занимают рубеж, вытягивают на себя оставшихся, отвлекая противника, чтобы тот не ворвался к ним на позиции, что называется „на плечах“», — поясняет ветеран военной разведки. Он отметил, что арьегард будет поддерживать оборону до тех пор, пока «все [в Херсоне] не выйдут на левый берег». Ранее российские войска начали отводить свои силы из Херсона и с правого берега Днепра по приказанию командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Отвод войск санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает RT. Такое решение было принято с целью защитить гражданское население Херсона, передает «Национальная служба новостей». А также не допустить полную изоляцию российских войск из-за возможного удара ВСУ по Каховской ГЭС.