Подозреваемый в стрельбе курганец был судим за угон и кражи

10 ноября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Щучанец, подозреваемый в стрельбе и покушении на убийство, был судим за кражи и угон Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подозреваемый в стрельбе по проезжающим машинам 19-летний щучанец был судим за кражи в подростковом возрасте. Соответствующая информация опубликована в открытых судебных данных. «Гражданин, судимый Щучанским районным судом от 28.02.2018 г. по статье 158 УК РФ — кража, получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев 5 дней с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В соответствии с ч.2 ст. 92 УК РФ (освобождение от наказания несовершеннолетних) помещен в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок 3 года», — указано в приговоре. Из воспитательного учреждения был освобожден 2 марта 2021 года. После этого 21 октября 2021 года щучанец угнал машину, которую хозяин оставил открытой с ключом зажигания внутри салона. Согласно приговору от 10 января 2022 года, юношу признали виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В областном УМВД России URA.RU подтвердили эту информацию. «В 2017 и 2018 годах данный гражданин судим за кражи, в 2022 году — за угон автомобиля. Освободился из мест лишения свободы в ноябре 2022 года», — отмечают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в отношении курганца, стрелявшего утром на улице города Щучья, возбудили уголовное дело за покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Подозреваемый задержан, следователями выясняются обстоятельства произошедшего. По данным полиции, щучанец украл карабин и пачки патронов к нему из открытого автомобиля Renault Duster.

Подозреваемый в стрельбе по проезжающим машинам 19-летний щучанец был судим за кражи в подростковом возрасте. Соответствующая информация опубликована в открытых судебных данных. «Гражданин, судимый Щучанским районным судом от 28.02.2018 г. по статье 158 УК РФ — кража, получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев 5 дней с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В соответствии с ч.2 ст. 92 УК РФ (освобождение от наказания несовершеннолетних) помещен в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок 3 года», — указано в приговоре. Из воспитательного учреждения был освобожден 2 марта 2021 года. После этого 21 октября 2021 года щучанец угнал машину, которую хозяин оставил открытой с ключом зажигания внутри салона. Согласно приговору от 10 января 2022 года, юношу признали виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В областном УМВД России URA.RU подтвердили эту информацию. «В 2017 и 2018 годах данный гражданин судим за кражи, в 2022 году — за угон автомобиля. Освободился из мест лишения свободы в ноябре 2022 года», — отмечают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в отношении курганца, стрелявшего утром на улице города Щучья, возбудили уголовное дело за покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Подозреваемый задержан, следователями выясняются обстоятельства произошедшего. По данным полиции, щучанец украл карабин и пачки патронов к нему из открытого автомобиля Renault Duster.