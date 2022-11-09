В Новом Уренгое (ЯНАО) на протяжении семи месяцев не могут продать особняк, стоимость которого составляет 100 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на площадке Avito.
«Вашему вниманию представляется шикарный дом, расположенный в дачном кооперативе „Энтузиаст“. Дом построен по эксклюзивному проекту архитектора Бенуа Н.Э. На небольшом уютном участке, на берегу озера располагается массивный особняк общей площадью 532 кв. м.», — пишет продавец.
В объявлении говорится, что в особняке расположены пять спальных комнат и семь санузлов. Помимо этого, в коттедже есть бассейн, хамам, финская парная, прачечная и комната для персонала. Продавец в объявлении сравнивает объект с «двориком в приморском городке».
Агентство попыталось связаться с продавцом, которым является ООО «Уренгойская транспортная компания». Однако на звонки корреспондента никто не ответил.
Сообщалось, что особняк продается с марта. Стоимость и условия в объявлении с того времени не изменились.
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