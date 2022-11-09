В ЯНАО не могут продать особняк за 100 млн с комнатами для персонала. Фото

10 ноября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Площадь особняка 532 кв. м. (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) на протяжении семи месяцев не могут продать особняк, стоимость которого составляет 100 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на площадке Avito. «Вашему вниманию представляется шикарный дом, расположенный в дачном кооперативе „Энтузиаст“. Дом построен по эксклюзивному проекту архитектора Бенуа Н.Э. На небольшом уютном участке, на берегу озера располагается массивный особняк общей площадью 532 кв. м.», — пишет продавец. В объявлении говорится, что в особняке расположены пять спальных комнат и семь санузлов. Помимо этого, в коттедже есть бассейн, хамам, финская парная, прачечная и комната для персонала. Продавец в объявлении сравнивает объект с «двориком в приморском городке». Агентство попыталось связаться с продавцом, которым является ООО «Уренгойская транспортная компания». Однако на звонки корреспондента никто не ответил. Сообщалось, что особняк продается с марта. Стоимость и условия в объявлении с того времени не изменились. Особняк за 100 млн Avito Комплекс с бассейном Avito

В Новом Уренгое (ЯНАО) на протяжении семи месяцев не могут продать особняк, стоимость которого составляет 100 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на площадке Avito. «Вашему вниманию представляется шикарный дом, расположенный в дачном кооперативе „Энтузиаст“. Дом построен по эксклюзивному проекту архитектора Бенуа Н.Э. На небольшом уютном участке, на берегу озера располагается массивный особняк общей площадью 532 кв. м.», — пишет продавец. В объявлении говорится, что в особняке расположены пять спальных комнат и семь санузлов. Помимо этого, в коттедже есть бассейн, хамам, финская парная, прачечная и комната для персонала. Продавец в объявлении сравнивает объект с «двориком в приморском городке». Агентство попыталось связаться с продавцом, которым является ООО «Уренгойская транспортная компания». Однако на звонки корреспондента никто не ответил. Сообщалось, что особняк продается с марта. Стоимость и условия в объявлении с того времени не изменились.