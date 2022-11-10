Аdvance: Украина отказывается от переговоров с Россией из-за США

10 ноября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Украина отказывается от переговоров из-за помощи США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь США Украине негативно влияет на возможность ее переговоров с Россией. Об этом сообщает хорватское издание Advance. «Как принудить Киев к переговорам? Легко. Просто нужно перекрыть украинцам нынешний поток вооружений и денег. Однако пока США этого не делают, и получается, что разговоры о „давлении [США] на Киев [для достижения переговоров]“ — это всего лишь разговоры», — пишет хорватское издание. В Advance предположили, что подобные разговоры могут распространяться американскими СМИ накануне выборов из стратегических соображений. Ранее советник президент США Джо Байдена Джейк Салливан обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским тему урегулирования конфликта с Россией, передает RT. А издание Politico писало, что Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией по указке США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же, в свою очередь, заявляла о готовности РФ вести переговоры, сообщает «Национальная служба новостей».

Помощь США Украине негативно влияет на возможность ее переговоров с Россией. Об этом сообщает хорватское издание Advance. «Как принудить Киев к переговорам? Легко. Просто нужно перекрыть украинцам нынешний поток вооружений и денег. Однако пока США этого не делают, и получается, что разговоры о „давлении [США] на Киев [для достижения переговоров]“ — это всего лишь разговоры», — пишет хорватское издание. В Advance предположили, что подобные разговоры могут распространяться американскими СМИ накануне выборов из стратегических соображений. Ранее советник президент США Джо Байдена Джейк Салливан обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским тему урегулирования конфликта с Россией, передает RT. А издание Politico писало, что Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией по указке США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же, в свою очередь, заявляла о готовности РФ вести переговоры, сообщает «Национальная служба новостей».