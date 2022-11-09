Тюменцам запретили ходить в лес из-за учений артиллеристов

10 ноября 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Недалеко от Ишима пройдут учения артиллеристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России С 15 по 22 ноября на полигоне в/ч 14330 недалеко от Ишима (Тюменская область) пройдут артиллерийские стрельбы. Из-за этого местным жителям запрещено выходить в район указанного полигона, а также посещать прилегающие к нему леса. Об этом сообщает Официальный портал органов государственной власти региона. «Жителей Ишима информируют о том, что с 15 по 22 ноября 2022 года на полигоне войсковой части 14330, расположенном в районе д. Бокаревка, снова пройдут артиллерийские стрельбы. В указанный период категорически запрещается выход в район полигона, в том числе в прилегающие леса. Убедительная просьба соблюдать меры безопасности», — сообщается на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Как ранее указывало агентство, периодически под Ишимом проходят учебные артиллерийские стрельбы для мобилизованных бойцов. Военные стреляют там, в частности, из противотанковых пушек и гаубиц. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. В первую очередь, она коснулась военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходят боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ.

С 15 по 22 ноября на полигоне в/ч 14330 недалеко от Ишима (Тюменская область) пройдут артиллерийские стрельбы. Из-за этого местным жителям запрещено выходить в район указанного полигона, а также посещать прилегающие к нему леса. Об этом сообщает Официальный портал органов государственной власти региона. «Жителей Ишима информируют о том, что с 15 по 22 ноября 2022 года на полигоне войсковой части 14330, расположенном в районе д. Бокаревка, снова пройдут артиллерийские стрельбы. В указанный период категорически запрещается выход в район полигона, в том числе в прилегающие леса. Убедительная просьба соблюдать меры безопасности», — сообщается на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Как ранее указывало агентство, периодически под Ишимом проходят учебные артиллерийские стрельбы для мобилизованных бойцов. Военные стреляют там, в частности, из противотанковых пушек и гаубиц. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. В первую очередь, она коснулась военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходят боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ.