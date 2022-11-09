Мэр из ЯНАО назвал сроки окончания призывной компании

Глава города Новый Уренгой (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что призывная компания в муниципалитете планирует завершиться к концу месяца. Соответствующую информацию он разместил на своей личной странице в telegram-канале.
«В Новом Уренгое, как и по всей стране, идет осенний призыв. В ряды Вооруженных сил РФ отправятся 170 новоуренгойцев. Полностью завершить призывную кампанию планируем к концу месяца», — говорится в новости.
Воронов отметил, что солдаты, поступающие на военную службу в рамках призывной компании, направляться в зону СВО не будут. Из Нового Уренгоя призывники едут в распределительный пунк в Ноябрьске, а затем к месту ведения службы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО отправили на службу первую группу солдат-срочников из Муравленко. По доброй традиции им вручили наручные часы с гербом Муравленко как символ того, что их ждут дома.
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