09 ноября 2022

Мэр из ЯНАО назвал сроки окончания призывной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган, призывники, мобилизация, отправка призывников
170 призывников из Нового Уренгоя отправятся на срочную службу Фото:

Глава города Новый Уренгой (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что призывная компания в муниципалитете планирует завершиться к концу месяца. Соответствующую информацию он разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«В Новом Уренгое, как и по всей стране, идет осенний призыв. В ряды Вооруженных сил РФ отправятся 170 новоуренгойцев. Полностью завершить призывную кампанию планируем к концу месяца», — говорится в новости.

Воронов отметил, что солдаты, поступающие на военную службу в рамках призывной компании, направляться в зону СВО не будут. Из Нового Уренгоя призывники едут в распределительный пунк в Ноябрьске, а затем к месту ведения службы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО отправили на службу первую группу солдат-срочников из Муравленко. По доброй традиции им вручили наручные часы с гербом Муравленко как символ того, что их ждут дома.

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Глава города Новый Уренгой (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что призывная компания в муниципалитете планирует завершиться к концу месяца. Соответствующую информацию он разместил на своей личной странице в telegram-канале. «В Новом Уренгое, как и по всей стране, идет осенний призыв. В ряды Вооруженных сил РФ отправятся 170 новоуренгойцев. Полностью завершить призывную кампанию планируем к концу месяца», — говорится в новости. Воронов отметил, что солдаты, поступающие на военную службу в рамках призывной компании, направляться в зону СВО не будут. Из Нового Уренгоя призывники едут в распределительный пунк в Ноябрьске, а затем к месту ведения службы. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО отправили на службу первую группу солдат-срочников из Муравленко. По доброй традиции им вручили наручные часы с гербом Муравленко как символ того, что их ждут дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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