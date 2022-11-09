Мэр из ЯНАО назвал сроки окончания призывной компании

10 ноября 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

170 призывников из Нового Уренгоя отправятся на срочную службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Новый Уренгой (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что призывная компания в муниципалитете планирует завершиться к концу месяца. Соответствующую информацию он разместил на своей личной странице в telegram-канале. «В Новом Уренгое, как и по всей стране, идет осенний призыв. В ряды Вооруженных сил РФ отправятся 170 новоуренгойцев. Полностью завершить призывную кампанию планируем к концу месяца», — говорится в новости. Воронов отметил, что солдаты, поступающие на военную службу в рамках призывной компании, направляться в зону СВО не будут. Из Нового Уренгоя призывники едут в распределительный пунк в Ноябрьске, а затем к месту ведения службы. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО отправили на службу первую группу солдат-срочников из Муравленко. По доброй традиции им вручили наручные часы с гербом Муравленко как символ того, что их ждут дома.

Глава города Новый Уренгой (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что призывная компания в муниципалитете планирует завершиться к концу месяца. Соответствующую информацию он разместил на своей личной странице в telegram-канале. «В Новом Уренгое, как и по всей стране, идет осенний призыв. В ряды Вооруженных сил РФ отправятся 170 новоуренгойцев. Полностью завершить призывную кампанию планируем к концу месяца», — говорится в новости. Воронов отметил, что солдаты, поступающие на военную службу в рамках призывной компании, направляться в зону СВО не будут. Из Нового Уренгоя призывники едут в распределительный пунк в Ноябрьске, а затем к месту ведения службы. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО отправили на службу первую группу солдат-срочников из Муравленко. По доброй традиции им вручили наручные часы с гербом Муравленко как символ того, что их ждут дома.