В ЯНАО отправили на службу первую группу солдат-срочников

07 ноября 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Первых срочников отправили из Муравленко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первые призывники из Муравленко (ЯНАО) отправились на срочную военную службу. Об этом глава города Елена Молдован рассказала в своем telegram-канале. «Первые призывники из Муравленко отправились на срочную военную службу. Служба в армии не всегда бывает легкой. Важно, чтобы чувствовалось надежное плечо товарища и тепло родного дома. По доброй традиции вручили ребятам наручные часы с гербом Муравленко как символ того, что их ждут», — написала она. Мэр города также напомнила, что солдаты, которые отправились на службу в рамках осенней призывной кампании, не будут участвовать в спецоперации. Ранее сообщалось, что из ЯНАО отправят меньше тысячи призывников. Планируется, что срочников определят в разные военные части на территории РФ.

Первые призывники из Муравленко (ЯНАО) отправились на срочную военную службу. Об этом глава города Елена Молдован рассказала в своем telegram-канале. «Первые призывники из Муравленко отправились на срочную военную службу. Служба в армии не всегда бывает легкой. Важно, чтобы чувствовалось надежное плечо товарища и тепло родного дома. По доброй традиции вручили ребятам наручные часы с гербом Муравленко как символ того, что их ждут», — написала она. Мэр города также напомнила, что солдаты, которые отправились на службу в рамках осенней призывной кампании, не будут участвовать в спецоперации. Ранее сообщалось, что из ЯНАО отправят меньше тысячи призывников. Планируется, что срочников определят в разные военные части на территории РФ.