06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В ЯНАО отправили на службу первую группу солдат-срочников

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, новобранец, призывник, вооруженные силы, репетиция парада, срочник
Первых срочников отправили из Муравленко Фото:

Первые призывники из Муравленко (ЯНАО) отправились на срочную военную службу. Об этом глава города Елена Молдован рассказала в своем telegram-канале.

«Первые призывники из Муравленко отправились на срочную военную службу. Служба в армии не всегда бывает легкой. Важно, чтобы чувствовалось надежное плечо товарища и тепло родного дома. По доброй традиции вручили ребятам наручные часы с гербом Муравленко как символ того, что их ждут», — написала она. Мэр города также напомнила, что солдаты, которые отправились на службу в рамках осенней призывной кампании, не будут участвовать в спецоперации.

Ранее сообщалось, что из ЯНАО отправят меньше тысячи призывников. Планируется, что срочников определят в разные военные части на территории РФ.

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Первые призывники из Муравленко (ЯНАО) отправились на срочную военную службу. Об этом глава города Елена Молдован рассказала в своем telegram-канале. «Первые призывники из Муравленко отправились на срочную военную службу. Служба в армии не всегда бывает легкой. Важно, чтобы чувствовалось надежное плечо товарища и тепло родного дома. По доброй традиции вручили ребятам наручные часы с гербом Муравленко как символ того, что их ждут», — написала она. Мэр города также напомнила, что солдаты, которые отправились на службу в рамках осенней призывной кампании, не будут участвовать в спецоперации. Ранее сообщалось, что из ЯНАО отправят меньше тысячи призывников. Планируется, что срочников определят в разные военные части на территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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