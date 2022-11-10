10 ноября 2022

Свердловчане стали чаще жаловаться на непродовольственные товары и услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, роспотребнадзор
Свердловчане чаще стали жаловаться на продавцов и некачественные услуги Фото:

За девять месяцев 2022 года жители свердловской области жаловались на продавцов и некачественные услуги чаще на 27 процентов, чем в прошлом году. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

«В сфере потребительского рынка непродовольственных товаров поступило более двух тысяч жалоб от граждан, что больше на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом. В основном обращения были связаны со сферой дистанционной торговли. Продавцы отказывались от своих обязательств в одностороннем порядке и меняли условия договоров в части цены, требуя перерасчета за товары», — приводит комментарий Шулешовой ТАСС.

Выявленные нарушения были связаны с ущемлением условий в договоре с потребителями. Чаще всего это невозможность вернуть товар, купленный дистанционно, а также ограничение ответственности продавца за его качество.

Ранее URA.RU сообщало о наиболее частых причинах жалоб жителей Свердловской области в компетентные органы. Чаще всего это шум от деятельности объектов, размещенных в жилых зданиях.

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За девять месяцев 2022 года жители свердловской области жаловались на продавцов и некачественные услуги чаще на 27 процентов, чем в прошлом году. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС. «В сфере потребительского рынка непродовольственных товаров поступило более двух тысяч жалоб от граждан, что больше на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом. В основном обращения были связаны со сферой дистанционной торговли. Продавцы отказывались от своих обязательств в одностороннем порядке и меняли условия договоров в части цены, требуя перерасчета за товары», — приводит комментарий Шулешовой ТАСС. Выявленные нарушения были связаны с ущемлением условий в договоре с потребителями. Чаще всего это невозможность вернуть товар, купленный дистанционно, а также ограничение ответственности продавца за его качество. Ранее URA.RU сообщало о наиболее частых причинах жалоб жителей Свердловской области в компетентные органы. Чаще всего это шум от деятельности объектов, размещенных в жилых зданиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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