Свердловчане стали чаще жаловаться на непродовольственные товары и услуги

Свердловчане чаще стали жаловаться на продавцов и некачественные услуги Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

За девять месяцев 2022 года жители свердловской области жаловались на продавцов и некачественные услуги чаще на 27 процентов, чем в прошлом году. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

«В сфере потребительского рынка непродовольственных товаров поступило более двух тысяч жалоб от граждан, что больше на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом. В основном обращения были связаны со сферой дистанционной торговли. Продавцы отказывались от своих обязательств в одностороннем порядке и меняли условия договоров в части цены, требуя перерасчета за товары», — приводит комментарий Шулешовой ТАСС.

Выявленные нарушения были связаны с ущемлением условий в договоре с потребителями. Чаще всего это невозможность вернуть товар, купленный дистанционно, а также ограничение ответственности продавца за его качество.

Ранее URA.RU сообщало о наиболее частых причинах жалоб жителей Свердловской области в компетентные органы. Чаще всего это шум от деятельности объектов, размещенных в жилых зданиях.