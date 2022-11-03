Конгрессмен, пригласивший Путина в США, обвинил ООН в бездействии из-за Украины

Член Палаты представителей Конгресса США недоволен тем, что ООН никак не пытается разрешить конфликт между РФ и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Организация Объединенных Наций (ООН), которая призвана сохранять мир, не может урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.

«Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к конфликту. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны — и она демонстративно безмолвствует», — пояснил он. Его слова приводит РИА Новости. Ранее конгрессмен пригласил президента РФ Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского на переговоры в штат Аризона, но ответа так и не получил.

Ранее Совет безопасности ООН отказался проводить расследование военно-биологической деятельности на Украине, пишет «Национальная служба новостей». В связи с этим первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил недовольство. Также он заявлял, что Россия будет действовать в рамках Конвенции о биологическом оружии, чтобы расследовать этот вопрос, сообщает телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также демилитаризации страны. РФ и украинская сторона предпринимали несколько попыток переговоров, но стороны не смогли договориться.