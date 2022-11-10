Замкомандующего НМ ЛНР заявил о появлении плацдарма для наступления на ВСУ

Взятие Павловки открывает плацдарм для наступления и продвижения российских сил. Об этом заявил заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.
«Я отмечу, что Павловка — очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед», — передает слова Апты Алаудинова РИА Новости.
Он добавил, что на пути уже открылся еще один пункт. По его словам, его используют для дальнейшего продвижения российских сил и средств.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) возобновили наступление на отдельных направлениях на Украине. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». По его словам, на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля.
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Взятие Павловки открывает плацдарм для наступления и продвижения российских сил. Об этом заявил заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов. «Я отмечу, что Павловка — очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед», — передает слова Апты Алаудинова РИА Новости. Он добавил, что на пути уже открылся еще один пункт. По его словам, его используют для дальнейшего продвижения российских сил и средств. Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) возобновили наступление на отдельных направлениях на Украине. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». По его словам, на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля.