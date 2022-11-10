В Тюмени стоматологию продают за шесть миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени на продажу выставлена стоматология за шесть миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». За эту же сумму в Тюмени можно приобрести однокомнатную квартиру.

«Продается стоматология (готовый бизнес). Площадь 95 квадратных метров, расположена в жилом комплексе. Цена — 6 000 000 рублей», — сообщается в объявлении.

В стоматологии три оборудованных рабочих места, сделан современный ремонт. Также получены все необходимые для работы документы. Отмечается, что ранее оборудованием никто не пользовался.

За аналогичную сумму в центре Тюмени на продажу выставлена однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра. «Однокомнатная квартира расположена на первом этаже. В шаговой доступности областная поликлиника, детский сад, школы. Цена — 6 000 000 рублей», — сообщается на платформе Avito.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают двухэтажную квартиру за 38 миллионов рублей. Недвижимость расположена в элитном ЖК города.