10 ноября 2022
09 ноября 2022

В тюменских кофейнях вырастут цены

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафетерий GAVI. Екатеринбург, каппучино, кофе
На повышение цены повлияло удорожание сырья и упаковки Фото:

Владельцы тюменских кофеен в ближайшее время будут вынуждены поднять стоимость на кофе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал собственник сети кофеен в Тюмени. По его словам, ситуация связана с удорожанием сырья.

«Подорожало все сырье, и мы вынуждены поднять цены на кофе. Увеличилась стоимость на зерно, стаканчики, крышки, пластик подорожал чуть ли не в 2 раза, пищевые краски для стаканчиков стали дороже, — все, что касается упаковки. Из-за этого пришлось поднять цену на кофе на 15%», — сообщает собеседник агентства.

Предприниматель также отметил, что по его наблюдениям, в связи с повышением стоимости, тюменцы стали меньше пить кофе. «Чек в некоторых наших заведениях упал», — рассказал бизнесмен.

Ранее агентству URA.RU стало известно о том, что в тюменских кофейнях начались проблемы с поставками качественного зернового кофе из-за границы. По словам источника агентства, это связано со сложной логистикой и отсутствием на складах запасов зерен.

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Владельцы тюменских кофеен в ближайшее время будут вынуждены поднять стоимость на кофе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал собственник сети кофеен в Тюмени. По его словам, ситуация связана с удорожанием сырья. «Подорожало все сырье, и мы вынуждены поднять цены на кофе. Увеличилась стоимость на зерно, стаканчики, крышки, пластик подорожал чуть ли не в 2 раза, пищевые краски для стаканчиков стали дороже, — все, что касается упаковки. Из-за этого пришлось поднять цену на кофе на 15%», — сообщает собеседник агентства. Предприниматель также отметил, что по его наблюдениям, в связи с повышением стоимости, тюменцы стали меньше пить кофе. «Чек в некоторых наших заведениях упал», — рассказал бизнесмен. Ранее агентству URA.RU стало известно о том, что в тюменских кофейнях начались проблемы с поставками качественного зернового кофе из-за границы. По словам источника агентства, это связано со сложной логистикой и отсутствием на складах запасов зерен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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