В тюменских кофейнях вырастут цены

На повышение цены повлияло удорожание сырья и упаковки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Владельцы тюменских кофеен в ближайшее время будут вынуждены поднять стоимость на кофе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал собственник сети кофеен в Тюмени. По его словам, ситуация связана с удорожанием сырья.

«Подорожало все сырье, и мы вынуждены поднять цены на кофе. Увеличилась стоимость на зерно, стаканчики, крышки, пластик подорожал чуть ли не в 2 раза, пищевые краски для стаканчиков стали дороже, — все, что касается упаковки. Из-за этого пришлось поднять цену на кофе на 15%», — сообщает собеседник агентства.

Предприниматель также отметил, что по его наблюдениям, в связи с повышением стоимости, тюменцы стали меньше пить кофе. «Чек в некоторых наших заведениях упал», — рассказал бизнесмен.

Ранее агентству URA.RU стало известно о том, что в тюменских кофейнях начались проблемы с поставками качественного зернового кофе из-за границы. По словам источника агентства, это связано со сложной логистикой и отсутствием на складах запасов зерен.