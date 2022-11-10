Экономист рассказала, кому повысят зарплату в 2023 году

Доцент РЭУ Плеханова: с 2023 г. повысят зарплаты сотрудникам, чей доход привязан к МРОТ

11 ноября 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Экономист: зарплата со следующего года в связи с ростом цен «должна расти у всех» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала следующего года проиндексируют зарплату сотрудников, у кого она привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Об этом рассказала доцент экономического университета им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она отметила, что доход также повысится и у госслужащих. «Согласно ст. 134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому зарплата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель», — рассказала экономист, добавив, что прежде всего уровень роста зависит от финансовых возможностей компании. Экономист уточнила, что в коммерческих организациях индексацию можно проводить по-разному. Например, повышать зарплату не с 1 января, а позднее, когда становятся известны годовые финансовые результаты компании. Также существуют фирмы, где индексируют доход несколько раз в год, отметила доцент. URA.RU сообщало, что платежи за коммуналку у россиян вырастут к концу этого года почти на 250 рублей, а к 2024-му — на 500. Ранее Минэкономразвития озвучило, что индексацию тарифов ЖКУ для населения перенесут с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. Федеральная антимонопольная служба также предложила в эту дату проиндексировать цены на газ в стране на 8,5%.

С начала следующего года проиндексируют зарплату сотрудников, у кого она привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Об этом рассказала доцент экономического университета им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она отметила, что доход также повысится и у госслужащих. «Согласно ст. 134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому зарплата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель», — рассказала экономист, добавив, что прежде всего уровень роста зависит от финансовых возможностей компании. Экономист уточнила, что в коммерческих организациях индексацию можно проводить по-разному. Например, повышать зарплату не с 1 января, а позднее, когда становятся известны годовые финансовые результаты компании. Также существуют фирмы, где индексируют доход несколько раз в год, отметила доцент. URA.RU сообщало, что платежи за коммуналку у россиян вырастут к концу этого года почти на 250 рублей, а к 2024-му — на 500. Ранее Минэкономразвития озвучило, что индексацию тарифов ЖКУ для населения перенесут с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. Федеральная антимонопольная служба также предложила в эту дату проиндексировать цены на газ в стране на 8,5%.