10 ноября 2022

Экономист спрогнозировал рост цен на мясо в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма Ариант, продовольственная безопасность. Челябинск, свинина, туши, мясо, апк, сельское хозяйство, полутуши
Цены на мясо в 2023 году будут расти Фото:
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Цены на мясо птицы, свинину и говядину могут увеличиться в 2023 году. Об этом рассказала профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Стоимость мяса птицы и свинины можно привязать к стоимости зерновых, так как внешний рынок особого влияния на цены не оказывает, считает Галина Сорокина. «С учетом высоких урожаев этого года можно предположить, что рост цен на мясо птицы и свинины не будет выше средней инфляции» — цитирует экономиста агентство «Прайм».

При этом, Галина Сорокина предупреждает, что из-за роста цен на закупку генетического материала для птице- и свиноферм, рост цен по этим видам мяса ожидается выше среднего уровня инфляции на 3-5 процентов. Рост цен на говядину по прогнозам будет еще выше.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе нашли способ сдержать цены на говядину в 2023 году. Ведомство продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. В противном случае рост мог составить 20-30 процентов.

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Цены на мясо птицы, свинину и говядину могут увеличиться в 2023 году. Об этом рассказала профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Стоимость мяса птицы и свинины можно привязать к стоимости зерновых, так как внешний рынок особого влияния на цены не оказывает, считает Галина Сорокина. «С учетом высоких урожаев этого года можно предположить, что рост цен на мясо птицы и свинины не будет выше средней инфляции» — цитирует экономиста агентство «Прайм». При этом, Галина Сорокина предупреждает, что из-за роста цен на закупку генетического материала для птице- и свиноферм, рост цен по этим видам мяса ожидается выше среднего уровня инфляции на 3-5 процентов. Рост цен на говядину по прогнозам будет еще выше. Ранее сообщалось, что в Минсельхозе нашли способ сдержать цены на говядину в 2023 году. Ведомство продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. В противном случае рост мог составить 20-30 процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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