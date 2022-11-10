Экономист спрогнозировал рост цен на мясо в России

11 ноября 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Цены на мясо в 2023 году будут расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Цены на мясо птицы, свинину и говядину могут увеличиться в 2023 году. Об этом рассказала профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Стоимость мяса птицы и свинины можно привязать к стоимости зерновых, так как внешний рынок особого влияния на цены не оказывает, считает Галина Сорокина. «С учетом высоких урожаев этого года можно предположить, что рост цен на мясо птицы и свинины не будет выше средней инфляции» — цитирует экономиста агентство «Прайм». При этом, Галина Сорокина предупреждает, что из-за роста цен на закупку генетического материала для птице- и свиноферм, рост цен по этим видам мяса ожидается выше среднего уровня инфляции на 3-5 процентов. Рост цен на говядину по прогнозам будет еще выше. Ранее сообщалось, что в Минсельхозе нашли способ сдержать цены на говядину в 2023 году. Ведомство продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. В противном случае рост мог составить 20-30 процентов.

Цены на мясо птицы, свинину и говядину могут увеличиться в 2023 году. Об этом рассказала профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Стоимость мяса птицы и свинины можно привязать к стоимости зерновых, так как внешний рынок особого влияния на цены не оказывает, считает Галина Сорокина. «С учетом высоких урожаев этого года можно предположить, что рост цен на мясо птицы и свинины не будет выше средней инфляции» — цитирует экономиста агентство «Прайм». При этом, Галина Сорокина предупреждает, что из-за роста цен на закупку генетического материала для птице- и свиноферм, рост цен по этим видам мяса ожидается выше среднего уровня инфляции на 3-5 процентов. Рост цен на говядину по прогнозам будет еще выше. Ранее сообщалось, что в Минсельхозе нашли способ сдержать цены на говядину в 2023 году. Ведомство продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. В противном случае рост мог составить 20-30 процентов.