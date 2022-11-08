В городе ЯНАО из горящего дома эвакуировали людей. Фото

09 ноября 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, пострадавших нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара в деревянном доме эвакуировали жильцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС. «Поступило сообщение о пожаре в жилом доме городе Губкинский, 7 микрорайон, дом 13. По прибытию горение квартиры на 1 этаже на 30 кв. м. Ведется эвакуация. Предварительно пострадавших нет», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в Салехарде случилось возгорание в гаражном комплексе. Погибших и пострадавших не было. Горящий дом МЧС по ЯНАО Эвакуация людей МЧС по ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара в деревянном доме эвакуировали жильцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС. «Поступило сообщение о пожаре в жилом доме городе Губкинский, 7 микрорайон, дом 13. По прибытию горение квартиры на 1 этаже на 30 кв. м. Ведется эвакуация. Предварительно пострадавших нет», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в Салехарде случилось возгорание в гаражном комплексе. Погибших и пострадавших не было.