По предварительным данным, пострадавших нет
В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара в деревянном доме эвакуировали жильцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС.
«Поступило сообщение о пожаре в жилом доме городе Губкинский, 7 микрорайон, дом 13. По прибытию горение квартиры на 1 этаже на 30 кв. м. Ведется эвакуация. Предварительно пострадавших нет», — уточнили там.
Ранее сообщалось, что в Салехарде случилось возгорание в гаражном комплексе. Погибших и пострадавших не было.
Горящий дом
Эвакуация людей
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