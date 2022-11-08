08 ноября 2022
07 ноября 2022

В городе ЯНАО из горящего дома эвакуировали людей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По предварительным данным, пострадавших нет Фото:

В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара в деревянном доме эвакуировали жильцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в жилом доме городе Губкинский, 7 микрорайон, дом 13. По прибытию горение квартиры на 1 этаже на 30 кв. м. Ведется эвакуация. Предварительно пострадавших нет», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в Салехарде случилось возгорание в гаражном комплексе. Погибших и пострадавших не было.

Горящий дом
Эвакуация людей

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара в деревянном доме эвакуировали жильцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС. «Поступило сообщение о пожаре в жилом доме городе Губкинский, 7 микрорайон, дом 13. По прибытию горение квартиры на 1 этаже на 30 кв. м. Ведется эвакуация. Предварительно пострадавших нет», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в Салехарде случилось возгорание в гаражном комплексе. Погибших и пострадавших не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...