Власти Италии отказались от военной помощи Украине

Правительство Италии не планирует поставлять новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто.
«Мы не готовим шестой пакет, мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев. Я не предполагаю, что в будущем могут быть задержаны и что будет обсуждение внутри нападения и нападения на будущую помощь Украине, но в последние недели мы об экономической поддержке, средствах по восстановлению гражданских лиц, пострадавших в результате российской агрессии. А пока мы завершаем поставки материалов, обещанных потерь», — заявил министр в интервью «Мессаджеро».
Также он отметил, что в Италии и в странах Европы последние дни идет обсуждение иной помощи Украине. Например, экономическая, а не военная поддержка: реконструкция объектов гражданской инфраструктуры, поврежденных в результате конфликта с Россией.
Ранее, 9 ноября, СМИ сообщали о подготовки Италией шестого пакета военной помощи Украине. В него должны были войти системы ПВО.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. В ответ на это Западные страны стали вводить санкции против РФ. Однако они не учли обратный эффект от санкций.Так, к примеру, Европа столкнулась с сильнейшим энергокризисом.
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Правительство Италии не планирует поставлять новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто. «Мы не готовим шестой пакет, мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев. Я не предполагаю, что в будущем могут быть задержаны и что будет обсуждение внутри нападения и нападения на будущую помощь Украине, но в последние недели мы об экономической поддержке, средствах по восстановлению гражданских лиц, пострадавших в результате российской агрессии. А пока мы завершаем поставки материалов, обещанных потерь», — заявил министр в интервью «Мессаджеро». Также он отметил, что в Италии и в странах Европы последние дни идет обсуждение иной помощи Украине. Например, экономическая, а не военная поддержка: реконструкция объектов гражданской инфраструктуры, поврежденных в результате конфликта с Россией. Ранее, 9 ноября, СМИ сообщали о подготовки Италией шестого пакета военной помощи Украине. В него должны были войти системы ПВО. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. В ответ на это Западные страны стали вводить санкции против РФ. Однако они не учли обратный эффект от санкций.Так, к примеру, Европа столкнулась с сильнейшим энергокризисом.