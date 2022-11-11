В Херсоне подорван Антоновский мост

11 ноября 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по гражданской переправе в Херсоне Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне был подорван Антоновский мост. Об этом сообщает telegram-канал «Повернутый на Z войне». На данный момент канал имеет 605 тысяч подписчиков. «Был подорван Антоновский мост, взрыв которого был сигналом к концу вывода группировки. Все попытки ВСУ устроить ад на переправе — провалились», — поясняет telegram-канал. Помимо этого, о взрывах в районе Каховской ГЭС сообщают украинские СМИ. Ранее в ночь на 11 ноября украинские боевики нанесли минимум шесть ударов по гражданской переправе в Херсоне. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Антоновскому мосту.

В Херсоне был подорван Антоновский мост. Об этом сообщает telegram-канал «Повернутый на Z войне». На данный момент канал имеет 605 тысяч подписчиков. «Был подорван Антоновский мост, взрыв которого был сигналом к концу вывода группировки. Все попытки ВСУ устроить ад на переправе — провалились», — поясняет telegram-канал. Помимо этого, о взрывах в районе Каховской ГЭС сообщают украинские СМИ. Ранее в ночь на 11 ноября украинские боевики нанесли минимум шесть ударов по гражданской переправе в Херсоне. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Антоновскому мосту.