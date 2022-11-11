В Херсоне подорван Антоновский мост

ВСУ нанесли удар по гражданской переправе в Херсоне
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсоне был подорван Антоновский мост. Об этом сообщает telegram-канал «Повернутый на Z войне». На данный момент канал имеет 605 тысяч подписчиков.
«Был подорван Антоновский мост, взрыв которого был сигналом к концу вывода группировки. Все попытки ВСУ устроить ад на переправе — провалились», — поясняет telegram-канал. Помимо этого, о взрывах в районе Каховской ГЭС сообщают украинские СМИ.
Ранее в ночь на 11 ноября украинские боевики нанесли минимум шесть ударов по гражданской переправе в Херсоне. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Антоновскому мосту.
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