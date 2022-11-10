10 ноября 2022

Украинские боевики обстреляли гражданскую переправу в Херсоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, спутник, запуск ракеты, ВМФ, космодром плесецк, ракета-носитель, глонасс-м, союз-21б, в небе
ВСУ нанесли минимум шесть ракетных ударов по Антоновскому мосту (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики нанесли минимум шесть мощных ударов по гражданской переправе в Херсоне, где складывается самая тяжелая обстановка. Об этом сообщает специальный корреспондент интернет-издания Readovka.

По словам корреспондента, украинские войска ударили по Антоновскому мосту. Уточняется, что прогремело минимум шесть мощных взрывов. Кроме того, ряд украинских telegram-каналов сообщает о взрывах в районе Каховской гидроэлектростанции.

Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО, генерал Сергей Суровикин заявил о перегруппировке войск с правого берега Днепра. Его решение поддержал министр обороны России Сергей Шойгу, подчеркнул, что главным приоритетом РФ является сохранение жизней мирного населения и военных. Суровикин отметил, что потери российских войск в 7-8 раз ниже, чем у украинцев.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские боевики нанесли минимум шесть мощных ударов по гражданской переправе в Херсоне, где складывается самая тяжелая обстановка. Об этом сообщает специальный корреспондент интернет-издания Readovka. По словам корреспондента, украинские войска ударили по Антоновскому мосту. Уточняется, что прогремело минимум шесть мощных взрывов. Кроме того, ряд украинских telegram-каналов сообщает о взрывах в районе Каховской гидроэлектростанции. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО, генерал Сергей Суровикин заявил о перегруппировке войск с правого берега Днепра. Его решение поддержал министр обороны России Сергей Шойгу, подчеркнул, что главным приоритетом РФ является сохранение жизней мирного населения и военных. Суровикин отметил, что потери российских войск в 7-8 раз ниже, чем у украинцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...