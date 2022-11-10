Украинские боевики обстреляли гражданскую переправу в Херсоне

Украинские боевики нанесли минимум шесть мощных ударов по гражданской переправе в Херсоне, где складывается самая тяжелая обстановка. Об этом сообщает специальный корреспондент интернет-издания Readovka.
По словам корреспондента, украинские войска ударили по Антоновскому мосту. Уточняется, что прогремело минимум шесть мощных взрывов. Кроме того, ряд украинских telegram-каналов сообщает о взрывах в районе Каховской гидроэлектростанции.
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Украинские боевики нанесли минимум шесть мощных ударов по гражданской переправе в Херсоне, где складывается самая тяжелая обстановка. Об этом сообщает специальный корреспондент интернет-издания Readovka. По словам корреспондента, украинские войска ударили по Антоновскому мосту. Уточняется, что прогремело минимум шесть мощных взрывов. Кроме того, ряд украинских telegram-каналов сообщает о взрывах в районе Каховской гидроэлектростанции. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО, генерал Сергей Суровикин заявил о перегруппировке войск с правого берега Днепра. Его решение поддержал министр обороны России Сергей Шойгу, подчеркнул, что главным приоритетом РФ является сохранение жизней мирного населения и военных. Суровикин отметил, что потери российских войск в 7-8 раз ниже, чем у украинцев.