Куйвашев срочно нашел миллионы, чтобы успеть выполнить задание Путина

Екатеринбург получил 384 млн рублей на реконструкцию стадиона «Калининец»

11 ноября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев досрочно выделил деньги на реконструкцию «Калининца» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Екатеринбург досрочно получил 384,4 млн рублей на реконструкцию стадиона «Калининец», который готовят к Международному фестивалю студенческого спорта в 2023 году, проводимый по поручению президента РФ Владимира Путина. Решение о субсидии принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информполитики. Согласно планам властей, реконструкция «Калининца» должна закончиться в 2022 году, но полностью сдадут объект только в 2023-м — к старту международных игр. Средства на работы выделены досрочно, поскольку приближается дедлайн. «Необходимость в опережающем финансировании появилась в связи с высоким темпом производства работ», — пояснил и. о. министра строительства Михаил Волков. Масштабный ремонт «Калининца» идет с осени 2021 года. Работы велись на легкоатлетическом стадионе, в бассейне и спортивных залах. Общая стоимость проекта 2,5 млрд рублей. Комплекс станет одним из главных объектов предстоящего фестиваля. В середине октября президент Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо летней Универсиады. Летнюю Универсиаду-2023 ранее отменил международный комитет FISU. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев ранее заверял, что Екатеринбург продолжит в полном объеме готовиться к спортивному турниру, несмотря на отмену Универсиады. А губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что новый студенческий фестиваль пройдет не хуже, чем ЧМ-2018 по футболу.

Екатеринбург досрочно получил 384,4 млн рублей на реконструкцию стадиона «Калининец», который готовят к Международному фестивалю студенческого спорта в 2023 году, проводимый по поручению президента РФ Владимира Путина. Решение о субсидии принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информполитики. Согласно планам властей, реконструкция «Калининца» должна закончиться в 2022 году, но полностью сдадут объект только в 2023-м — к старту международных игр. Средства на работы выделены досрочно, поскольку приближается дедлайн. «Необходимость в опережающем финансировании появилась в связи с высоким темпом производства работ», — пояснил и. о. министра строительства Михаил Волков. Масштабный ремонт «Калининца» идет с осени 2021 года. Работы велись на легкоатлетическом стадионе, в бассейне и спортивных залах. Общая стоимость проекта 2,5 млрд рублей. Комплекс станет одним из главных объектов предстоящего фестиваля. В середине октября президент Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо летней Универсиады. Летнюю Универсиаду-2023 ранее отменил международный комитет FISU. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев ранее заверял, что Екатеринбург продолжит в полном объеме готовиться к спортивному турниру, несмотря на отмену Универсиады. А губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что новый студенческий фестиваль пройдет не хуже, чем ЧМ-2018 по футболу.