В Кургане перекроют дорогу из-за крестного хода

11 ноября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет крестный ход Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ограничат движение транспорта из-за проведения крестного хода. Об этом сообщают представители мэрии в официальной группе во «ВКонтакте». «12 ноября в Кургане состоится мероприятие „Прославление преподобного Сергия Радонежского — игумена земли Русской“ с проведением крестного хода. В связи с этим будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на некоторых участках улиц», — указано в посте мэрии. Курганский транспорт не сможет двигаться по улице Володарского с 10:30 до 13:30, по улице Карла Маркса на участке от ул. Володарского до ул. Ленина с 10:30 до 13:30. Также с 10:30 до 13:30 часов 12 ноября по улице Климова на участке от улицы Пичугина до улицы Ленина, включая парковку на Троицкой площади 1/1. Ранее URA.RU писало, что в Курган привезут мощи Сергия Радонежского. Мощи будут находиться в Свято-Троицком соборе (12 ноября) и в Александро-Невском кафедральном соборе (13 ноября). Крестовый ход считается обрядом шествия с церковными иконами.

В Кургане ограничат движение транспорта из-за проведения крестного хода. Об этом сообщают представители мэрии в официальной группе во «ВКонтакте». «12 ноября в Кургане состоится мероприятие „Прославление преподобного Сергия Радонежского — игумена земли Русской“ с проведением крестного хода. В связи с этим будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на некоторых участках улиц», — указано в посте мэрии. Курганский транспорт не сможет двигаться по улице Володарского с 10:30 до 13:30, по улице Карла Маркса на участке от ул. Володарского до ул. Ленина с 10:30 до 13:30. Также с 10:30 до 13:30 часов 12 ноября по улице Климова на участке от улицы Пичугина до улицы Ленина, включая парковку на Троицкой площади 1/1. Ранее URA.RU писало, что в Курган привезут мощи Сергия Радонежского. Мощи будут находиться в Свято-Троицком соборе (12 ноября) и в Александро-Невском кафедральном соборе (13 ноября). Крестовый ход считается обрядом шествия с церковными иконами.