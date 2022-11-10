Через курганскую границу пытались вывезти 120 тонн незаконного зерна

На курганской границе пресекли перевозку 120 тонн незаконного зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За пять дней через курганскую границу с Казахстаном пытались незаконно провезти около 120 тонн зерна и 25 кубометров хвойного пиломатериала. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

«Всего с 6 по 11 ноября на территории Курганской области выявлено 9 нарушений фитосанитарного законодательства и пресечено перемещение 8 транспортных средств, перевозивших 120 тонн зерновой продукции», — указано в сообщении. Также через курганскую границу в Казахстан пытались вывезти партию с 25 кубометрами хвойных пиломатериалов без соответствующих сертификатов.

По данным управления, в этот период из Тюменской области через курганскую границу пытались вывезти 2 партии пшеницы яровой для посева общей массой 40 тонн. Однако у груза не было действительно фитосанитарного сертификата — номер транспорта не совпадал с указанным в документах.

В отношении всех грузоперевозчиков возбуждено административное производство. Нарушителям выданы предписания на возврат грузов для оформления документов.

До этого URA.RU сообщало, что 30 октября в Курганскую область запретили ввозить 21 тонну фруктов, а именно: лимоны, виноград, хурму и айву. Также под запрет попали и томаты. Груз везли из Киргизии в Москву.