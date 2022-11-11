Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ воюют под Бахмутом после приема запрещенных веществ

11 ноября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ частно действуют под веществами, рассказал боец ЧВК «Вагнер» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущий боевые действия под Бахмутом (ДНР), принимает запрещенные вещества перед боем. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU на правах анонимности заявил боец ЧВК «Вагнер». «Мы его (Бахмут) по-любому возьмем, иначе не может быть. Хотя, конечно, среди противника есть и наемники и нацбаты, но они нам не помешают выполнить задачу. Они часто действуют под веществами — те же азовцы („Азов“ признан террористической организацией и запрещен в РФ) идут в атаку строем, мы убиваем одного, двух, пятерых, и только тогда они понимают, что по ним стреляют. Как-то на моих глазах в голову азовцу ударила граната от РПГ, так он пробежал еще метров 30 до машины и только там умер», — рассказал собеседник. Агентство LIFE передает информацию о том, что бойцы армии РФ часто находят на позициях украинских военных запрещенные вещества. Применение запрещенных веществ солдатами ВСУ помогает им не чувствовать боль, пишет «Национальная служба новостей».

Отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущий боевые действия под Бахмутом (ДНР), принимает запрещенные вещества перед боем. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU на правах анонимности заявил боец ЧВК «Вагнер». «Мы его (Бахмут) по-любому возьмем, иначе не может быть. Хотя, конечно, среди противника есть и наемники и нацбаты, но они нам не помешают выполнить задачу. Они часто действуют под веществами — те же азовцы („Азов“ признан террористической организацией и запрещен в РФ) идут в атаку строем, мы убиваем одного, двух, пятерых, и только тогда они понимают, что по ним стреляют. Как-то на моих глазах в голову азовцу ударила граната от РПГ, так он пробежал еще метров 30 до машины и только там умер», — рассказал собеседник. Агентство LIFE передает информацию о том, что бойцы армии РФ часто находят на позициях украинских военных запрещенные вещества. Применение запрещенных веществ солдатами ВСУ помогает им не чувствовать боль, пишет «Национальная служба новостей».