Отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущий боевые действия под Бахмутом (ДНР), принимает запрещенные вещества перед боем. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU на правах анонимности заявил боец ЧВК «Вагнер».
«Мы его (Бахмут) по-любому возьмем, иначе не может быть. Хотя, конечно, среди противника есть и наемники и нацбаты, но они нам не помешают выполнить задачу. Они часто действуют под веществами — те же азовцы („Азов“ признан террористической организацией и запрещен в РФ) идут в атаку строем, мы убиваем одного, двух, пятерых, и только тогда они понимают, что по ним стреляют. Как-то на моих глазах в голову азовцу ударила граната от РПГ, так он пробежал еще метров 30 до машины и только там умер», — рассказал собеседник.
Агентство LIFE передает информацию о том, что бойцы армии РФ часто находят на позициях украинских военных запрещенные вещества. Применение запрещенных веществ солдатами ВСУ помогает им не чувствовать боль, пишет «Национальная служба новостей».
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
Отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущий боевые действия под Бахмутом (ДНР), принимает запрещенные вещества перед боем. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU на правах анонимности заявил боец ЧВК «Вагнер». «Мы его (Бахмут) по-любому возьмем, иначе не может быть. Хотя, конечно, среди противника есть и наемники и нацбаты, но они нам не помешают выполнить задачу. Они часто действуют под веществами — те же азовцы („Азов“ признан террористической организацией и запрещен в РФ) идут в атаку строем, мы убиваем одного, двух, пятерых, и только тогда они понимают, что по ним стреляют. Как-то на моих глазах в голову азовцу ударила граната от РПГ, так он пробежал еще метров 30 до машины и только там умер», — рассказал собеседник. Агентство LIFE передает информацию о том, что бойцы армии РФ часто находят на позициях украинских военных запрещенные вещества. Применение запрещенных веществ солдатами ВСУ помогает им не чувствовать боль, пишет «Национальная служба новостей».