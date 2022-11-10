Член ОПГ «Локомотив» задержится в курганском СИЗО

11 ноября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Иван Курпишев проведет в СИЗО еще около месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженцу Кургана Ивану Курпишеву, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Владимира Кирсанова, продлили срок содержания под стражей. О решении URA.RU рассказали в Курганском областном суде. Ранее сообщалось, что Курпишев являлся активным участником ОПГ «Локомотив». «Курпишеву продлили срок содержания под стражей на месяц и семь дней. Он останется под стражей до декабря», — рассказали в суде. Подсудимого также подозревают в убийстве в 2009 году члена курганской ОПГ Сурена Арутюняна, который «крышевал» Центральный рынок. В марте стало известно, что Курпишева задержали в одном из аэропортов Москвы. Уголовное дело по факту убийства главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей, возбудили 21 мая 2001 года. 17 мая он вышел из дома, чтобы дойти до гаража, где стояла его машина. После этого Кирсанова никто не видел. В гараже были найдены следы крови журналиста, а на берегу реки Тобол нашли личные документы, которые были в папке у Кирсанова.

Уроженцу Кургана Ивану Курпишеву, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Владимира Кирсанова, продлили срок содержания под стражей. О решении URA.RU рассказали в Курганском областном суде. Ранее сообщалось, что Курпишев являлся активным участником ОПГ «Локомотив». «Курпишеву продлили срок содержания под стражей на месяц и семь дней. Он останется под стражей до декабря», — рассказали в суде. Подсудимого также подозревают в убийстве в 2009 году члена курганской ОПГ Сурена Арутюняна, который «крышевал» Центральный рынок. В марте стало известно, что Курпишева задержали в одном из аэропортов Москвы. Уголовное дело по факту убийства главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей, возбудили 21 мая 2001 года. 17 мая он вышел из дома, чтобы дойти до гаража, где стояла его машина. После этого Кирсанова никто не видел. В гараже были найдены следы крови журналиста, а на берегу реки Тобол нашли личные документы, которые были в папке у Кирсанова.