10 ноября 2022

Член ОПГ «Локомотив» задержится в курганском СИЗО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Иван Курпишев проведет в СИЗО еще около месяца Фото:

Уроженцу Кургана Ивану Курпишеву, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Владимира Кирсанова, продлили срок содержания под стражей. О решении URA.RU рассказали в Курганском областном суде. Ранее сообщалось, что Курпишев являлся активным участником ОПГ «Локомотив».

«Курпишеву продлили срок содержания под стражей на месяц и семь дней. Он останется под стражей до декабря», — рассказали в суде.

Подсудимого также подозревают в убийстве в 2009 году члена курганской ОПГ Сурена Арутюняна, который «крышевал» Центральный рынок. В марте стало известно, что Курпишева задержали в одном из аэропортов Москвы.

Уголовное дело по факту убийства главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей, возбудили 21 мая 2001 года. 17 мая он вышел из дома, чтобы дойти до гаража, где стояла его машина. После этого Кирсанова никто не видел. В гараже были найдены следы крови журналиста, а на берегу реки Тобол нашли личные документы, которые были в папке у Кирсанова.

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Уроженцу Кургана Ивану Курпишеву, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Владимира Кирсанова, продлили срок содержания под стражей. О решении URA.RU рассказали в Курганском областном суде. Ранее сообщалось, что Курпишев являлся активным участником ОПГ «Локомотив». «Курпишеву продлили срок содержания под стражей на месяц и семь дней. Он останется под стражей до декабря», — рассказали в суде. Подсудимого также подозревают в убийстве в 2009 году члена курганской ОПГ Сурена Арутюняна, который «крышевал» Центральный рынок. В марте стало известно, что Курпишева задержали в одном из аэропортов Москвы. Уголовное дело по факту убийства главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей, возбудили 21 мая 2001 года. 17 мая он вышел из дома, чтобы дойти до гаража, где стояла его машина. После этого Кирсанова никто не видел. В гараже были найдены следы крови журналиста, а на берегу реки Тобол нашли личные документы, которые были в папке у Кирсанова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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