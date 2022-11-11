На замминистра культуры Запорожской области совершено покушение

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, мина, взрывное устройство
В Мелитополе произошел теракт — бомба была заложена во дворе многоквартирного дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко было совершено покушение, что является очередным терактом. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в правоохранительных органах.

«Он жив. Слегка контужен. С ним работают медики. Жизни ничего не угрожает. Всем тем, кто сочувствует террористам, стоит помнить: найдем каждого. И ответственность за такие деяния в России предусмотрена самая суровая», — подтвердили корреспонденту URA.RU в правоохранительных органах.

Уточняется, что взрывное устройство было установлено во дворе многоквартирного дома, где проживал Бойко. В результате взрыва повреждены подъезд и квартира на первом этаже. На месте работает следственная группа.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко было совершено покушение, что является очередным терактом. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в правоохранительных органах. «Он жив. Слегка контужен. С ним работают медики. Жизни ничего не угрожает. Всем тем, кто сочувствует террористам, стоит помнить: найдем каждого. И ответственность за такие деяния в России предусмотрена самая суровая», — подтвердили корреспонденту URA.RU в правоохранительных органах. Уточняется, что взрывное устройство было установлено во дворе многоквартирного дома, где проживал Бойко. В результате взрыва повреждены подъезд и квартира на первом этаже. На месте работает следственная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...