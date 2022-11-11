На замминистра культуры Запорожской области совершено покушение

В Мелитополе произошел теракт — бомба была заложена во дворе многоквартирного дома
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко было совершено покушение, что является очередным терактом. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в правоохранительных органах.
«Он жив. Слегка контужен. С ним работают медики. Жизни ничего не угрожает. Всем тем, кто сочувствует террористам, стоит помнить: найдем каждого. И ответственность за такие деяния в России предусмотрена самая суровая», — подтвердили корреспонденту URA.RU в правоохранительных органах.
Уточняется, что взрывное устройство было установлено во дворе многоквартирного дома, где проживал Бойко. В результате взрыва повреждены подъезд и квартира на первом этаже. На месте работает следственная группа.
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