Ящик яблок спас от подрыва на мине руководителя «Союза добровольцев Донбасса» Максима Хлопина. Об этом Хлопин рассказал корреспонденту URA.RU на тренировке «Женской гвардии Урала».
«Выходим из блиндажа, впереди два куратора и водитель, я следом за ними. Остановился на секунду забрать ящик с яблоками. Разворачиваюсь обратно, слышу мина летит, я назад отпрыгнул. Если бы за яблоками не вернулся, не сидел бы здесь», — рассказал про случай герой СВО.
По его словам, жизнь на фронте зависит процентов на 70 от удачи и чутья. «Начинаешь верить в барабашек и чудо», — отметил Хлопин.
Ранее URA.RU сообщало, как Хлопин спас товарищей из окружения под Изюмом. Потерь в группе во время отступления не было.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.
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