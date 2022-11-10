Ящик яблок спас от смерти уральского героя СВО Хлопина. Видео

11 ноября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Герой спецоперации поделился, как ящик с яблоками спасли ему жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ящик яблок спас от подрыва на мине руководителя «Союза добровольцев Донбасса» Максима Хлопина. Об этом Хлопин рассказал корреспонденту URA.RU на тренировке «Женской гвардии Урала». «Выходим из блиндажа, впереди два куратора и водитель, я следом за ними. Остановился на секунду забрать ящик с яблоками. Разворачиваюсь обратно, слышу мина летит, я назад отпрыгнул. Если бы за яблоками не вернулся, не сидел бы здесь», — рассказал про случай герой СВО. По его словам, жизнь на фронте зависит процентов на 70 от удачи и чутья. «Начинаешь верить в барабашек и чудо», — отметил Хлопин. Ранее URA.RU сообщало, как Хлопин спас товарищей из окружения под Изюмом. Потерь в группе во время отступления не было. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.

Ящик яблок спас от подрыва на мине руководителя «Союза добровольцев Донбасса» Максима Хлопина. Об этом Хлопин рассказал корреспонденту URA.RU на тренировке «Женской гвардии Урала». «Выходим из блиндажа, впереди два куратора и водитель, я следом за ними. Остановился на секунду забрать ящик с яблоками. Разворачиваюсь обратно, слышу мина летит, я назад отпрыгнул. Если бы за яблоками не вернулся, не сидел бы здесь», — рассказал про случай герой СВО. По его словам, жизнь на фронте зависит процентов на 70 от удачи и чутья. «Начинаешь верить в барабашек и чудо», — отметил Хлопин. Ранее URA.RU сообщало, как Хлопин спас товарищей из окружения под Изюмом. Потерь в группе во время отступления не было. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.