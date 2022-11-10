Дмитрий Медведев прибыл в Курган. Видео

11 ноября 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев приехал на курганский оборонный завод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 ноября прибыл в Курган. И уже приехал на предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Кортеж Дмитрия Медведева заехал на территорию КМЗ. Рядом с заводом дежурят сотрудники ДПС и Росгвардии», — отмечает корреспондент агентства. Источники из числа работников предприятия подтверждают информацию о приезде заместителя председателя Совбеза РФ. По их данным, Медведев и его сопровождающие отправились в один из цехов. Ранее URA.RU писало, что 11 ноября на «Курганмашзаводе» Медведев проведет совещание. Ожидается, что будут обсуждать невыполнение гособоронзаказа. Также в Курган прибыли представители Министерства обороны страны и один из заместителей главы госкорпорации «Ростех» (КМЗ входит в состав госкорпорации). По визиту Медведева и теме совещания на предприятии был направлен редакционный запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 ноября прибыл в Курган. И уже приехал на предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Кортеж Дмитрия Медведева заехал на территорию КМЗ. Рядом с заводом дежурят сотрудники ДПС и Росгвардии», — отмечает корреспондент агентства. Источники из числа работников предприятия подтверждают информацию о приезде заместителя председателя Совбеза РФ. По их данным, Медведев и его сопровождающие отправились в один из цехов. Ранее URA.RU писало, что 11 ноября на «Курганмашзаводе» Медведев проведет совещание. Ожидается, что будут обсуждать невыполнение гособоронзаказа. Также в Курган прибыли представители Министерства обороны страны и один из заместителей главы госкорпорации «Ростех» (КМЗ входит в состав госкорпорации). По визиту Медведева и теме совещания на предприятии был направлен редакционный запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил.