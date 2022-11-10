Владимир Бекишев закончил гуманитарную миссию в ДНР и возвращается домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания от Сосновского района Челябинской области Владимир Бекишев поделился кадрами из своей гуманитарной поездки в ДНР, где воюют добровольцы из Краснопольского поселения и Сосновского района. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат привез своим избирателям посылки от родных.

«Трудно передать, насколько были рады наши земляки посылкам из дома, письмам, оберегам. Раньше они не получали посылки, находясь далеко на передовой», — передает слова Бекишева пресс-служба реготделения.

По словам депутата, челябинцы воюют, как надо. Уже шесть человек представлены к наградам.

Также гуманитарная помощь была оказана бойцам из Свердловской области. Теперь их тоже будет греть тепло родного дома, весточки от семьи и теплые вещи, собранные односельчанами.

Ранее депутат посетил Ясиноватую. В рамках поездки он передал гуманитарную помощь бойцам, а также наградил представителей администрации города медалями «За участие в СВО».

Фото: telegram-канал СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Челябинская область