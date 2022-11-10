Власти сообщили, когда в ЯНАО запустят суда на воздушной подушке

Суда на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги могут запустить уже в предстоящие выходные. Об этом сообщил директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских в ходе прямого эфира.
«Завтра планируется провести технический рейс одной из «подушек» с участием комиссии. После него станет понятно, когда на лед выйдут «Нептуны», — сказал он.
Стоимость проезда для одного взрослого пассажира составляет 146 рублей, цена на детский билет — 73 рубля. Провоз багажа стоит 14 рублей 60 копеек за 10 кг.
Ранее сообщалось, что из-за плохой логистики люди вынуждены долгое время стоять в очередях на главной переправе ЯНАО. Тогда горожане писали, что стоимость частной подушки составляет 1500 рублей.
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