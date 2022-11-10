10 ноября 2022
09 ноября 2022

Власти сообщили, когда в ЯНАО запустят суда на воздушной подушке

Технический рейс суда на воздушной подушке в ЯНАО запустят 12 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Технический рейс запустят 12 ноября Фото:

Суда на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги могут запустить уже в предстоящие выходные. Об этом сообщил директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских в ходе прямого эфира.

«Завтра планируется провести технический рейс одной из «подушек» с участием комиссии. После него станет понятно, когда на лед выйдут «Нептуны», — сказал он.

Стоимость проезда для одного взрослого пассажира составляет 146 рублей, цена на детский билет — 73 рубля. Провоз багажа стоит 14 рублей 60 копеек за 10 кг.

Ранее сообщалось, что из-за плохой логистики люди вынуждены долгое время стоять в очередях на главной переправе ЯНАО. Тогда горожане писали, что стоимость частной подушки составляет 1500 рублей.

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Суда на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги могут запустить уже в предстоящие выходные. Об этом сообщил директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских в ходе прямого эфира. «Завтра планируется провести технический рейс одной из «подушек» с участием комиссии. После него станет понятно, когда на лед выйдут «Нептуны», — сказал он. Стоимость проезда для одного взрослого пассажира составляет 146 рублей, цена на детский билет — 73 рубля. Провоз багажа стоит 14 рублей 60 копеек за 10 кг. Ранее сообщалось, что из-за плохой логистики люди вынуждены долгое время стоять в очередях на главной переправе ЯНАО. Тогда горожане писали, что стоимость частной подушки составляет 1500 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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